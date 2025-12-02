हथियार बेचने वाली कंपनियों की कमाई में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, चीन की कंपनियों की गिरी

संक्षेप: रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और कई देशों द्वारा सैन्य ताकत बढ़ाने पर ज्यादा खर्च करने की वजह से हथियारों की मांग बढ़ी है। पिछले साल में दुनिया की सबसे बड़ी 100 हथियार कंपनियों ने 5.9% ज्यादा पैसा कमाया। कुल आय 679 अरब डॉलर पर पहुंच गई है और ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है।

दुनिया भर में हथियार बेचने वाली कंपनियों की कमाई पिछले साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। 2024 में शीर्ष 100 हथियार कंपनियों ने 5.9% ज्यादा पैसा कमाया और उनकी कुल आय बढ़कर 679 अरब डॉलर हो गई। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। रूस-यूक्रेन युद्ध, गाजा संघर्ष और कई देशों द्वारा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर ज्यादा खर्च करने की वजह से हथियारों की मांग बढ़ी। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) की सोमवार को जारी की गई रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टॉप-100 में 39 अमेरिकी कंपनियां आय में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी यूरोप और अमेरिका स्थित कंपनियों की वजह से हुई। शीर्ष-100 कंपनियों में शामिल अमेरिका की 39 में से 30 कंपनियों लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थ्रॉप ग्रुमैन और जनरल डायनेमिक्स ने आय में बढ़ोतरी दर्ज की। इनकी संयुक्त आय 3.8% बढ़कर 334 अरब डॉलर हो गई, लेकिन अमेरिका में कई हथियार प्रोजेक्ट जैसे एफ-35 फाइटर जेट में देरी और बजट बढ़ने की समस्या चल रही है।

वहीं, यूरोप (रूस को छोड़कर) की 26 में से 23 कंपनियों की हथियार आय में इजाफा हुआ क्योंकि इन्होंने ने अपना सैन्य खर्च बढ़ा दिया। इन कंपनियों की कुल आय 13% बढ़कर 151 अरब डॉलर हो गई। यह बढ़ोतरी यूक्रेन युद्ध और रूस से बढ़ते खतरे की धारणा के कारण हुई।

कुछ कंपनियों की कमाई बहुत ज्यादा बढ़ी चेक गणराज्य की चेकोस्लोवाक समूह को 193% उछाल मिला जिसमें यूक्रेन के लिए तोपों के गोले जुटाने की सरकारी परियोजना का बड़ा योगदान रहा। यूक्रेन जेएससी रक्षा उद्योग को 41% बढ़ोतरी हुई। हालांकि रूस की दो कंपनियों रोस्टेक और यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन को काफी फायदा हुआ। दोनों की कमाई 23% बढ़कर 31.2 अरब डॉलर हो गई। रूस पर प्रतिबंध हैं, पार्ट्स की कमी है, लेकिन घरेलू मांग इतनी है कि इससे एक्सपोर्ट की कमी पूरी हो रही है।

इजरायली हथियारों की मांग इजरायल कंपनियों की आय 16% बढ़कर 16.2 अरब डॉलर तक पहुंच गई। गाजा की स्थिति पर विरोध के बावजूद कई देशों ने इजरायली हथियारों की मांग की और इजरायल सरकार को नए ऑर्डर दिए। शोधकर्ता ज़ुबैदा करीम ने कहा कि 2024 में गाजा में इजरायल की कार्रवाई को लेकर वैश्विक आलोचना का इजरायली हथियारों की मांग पर कोई खास असर नहीं दिखा और कई देशों ने नए ऑर्डर देना जारी रखा।