Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़record breaking surge in gold and silver prices continues what is the price of 10 grams of gold today
सोने-चांदी की रिकॉर्डतोड़ तेजी जारी, आज इतना हो गया 10 ग्राम Gold का भाव

सोने-चांदी की रिकॉर्डतोड़ तेजी जारी, आज इतना हो गया 10 ग्राम Gold का भाव

संक्षेप:

एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में ताजा रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना 0.40% बढ़कर 1,38,428 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि मार्च वायदा चांदी लगभग 2% उछलकर 2,23,742 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर जा पहुंची।

Dec 24, 2025 09:47 am ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा और ब्याज दरों में कटौती की आशा और डॉलर के कमजोर होने के कारण आज बुधवार (24 दिसंबर) की सुबह एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में ताजा रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना 0.40% बढ़कर 1,38,428 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि मार्च वायदा चांदी लगभग 2% उछलकर 2,23,742 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर जा पहुंची। सुबह लगभग 9:20 बजे, एमसीएक्स सोना 0.34% की बढ़त के साथ 1,38,354 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि एमसीएक्स चांदी 1.74% की वृद्धि के साथ 2,23,481 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत बुधवार को पहली बार 4,500 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई, क्योंकि अगले साल अमेरिकी फेड की और दर कटौती की उम्मीदों ने सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ावा देना जारी रखा है। फेड की दर कटौती की संभावना के अलावा, डॉलर की कमजोरी और अमेरिका तथा वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने भी सोने की कीमतों में इस रैली को बल दिया है।

रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा कि बाजार मुद्रास्फीति में कमी और रोजगार की स्थितियों के नरम पड़ने के कारण साल 2026 में दो बार दरों में कटौती की संभावना जता रहे हैं। साथ ही, अमेरिका द्वारा तेल टैंकरों को रोके जाने के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव ने सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ावा दिया है। डॉलर सूचकांक में 0.20% की गिरावट ने भी विदेशी मुद्राओं में सोने को थोड़ा सस्ता कर दिया है।

मंगलवार को सर्राफा बाजारों में सोना 1,40,850 रुपये के नए शिखर पर था

वैश्विक बाजारों में मजबूत रुझानों के कारण, सोने की कीमतों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त जारी रहीं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 2,650 रुपये बढ़कर 1,40,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। चांदी में भी लगातार दूसरे दिन तेजी आई, और यह 2,750 रुपये बढ़कर 2,17,250 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

इस साल अब तक, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में 61,900 रुपये, या 78.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर, 2024 को सोने का भाव 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वर्ष के दौरान, चांदी की कीमतों में 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज किए गए 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,27,550 रुपये, या 142.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

आगे क्या होगा हाल

जानकारों ने कहा, सर्राफा कीमतों में अभूतपूर्व तेजी जारी है, जिसमें हाजिर सोना 4,500 डॉलर के स्तर के करीब एक और मील का पत्थर छू रहा है। इस बीच, हाजिर चांदी 1.4 प्रतिशत बढ़कर विदेशी व्यापार में पहली बार 70 डॉलर प्रति औंस के निशान को पार कर गई। तेजी का यह ताजा दौर इस उम्मीद से प्रेरित है कि फेडरल रिजर्व वर्ष 2026 में एक से ज़्यादा बार ब्याज दर में कटौती करेगा, साथ ही बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव सोने और चांदी की सुरक्षित निवेश अपील को मजबूत कर रहा है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Gold silver mcx Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।