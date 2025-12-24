सोने-चांदी की रिकॉर्डतोड़ तेजी जारी, आज इतना हो गया 10 ग्राम Gold का भाव

संक्षेप: एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में ताजा रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना 0.40% बढ़कर 1,38,428 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि मार्च वायदा चांदी लगभग 2% उछलकर 2,23,742 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर जा पहुंची।

अमेरिकी फेड रिजर्व द्वारा और ब्याज दरों में कटौती की आशा और डॉलर के कमजोर होने के कारण आज बुधवार (24 दिसंबर) की सुबह एमसीएक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में ताजा रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला। एमसीएक्स पर फरवरी वायदा सोना 0.40% बढ़कर 1,38,428 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जबकि मार्च वायदा चांदी लगभग 2% उछलकर 2,23,742 रुपये प्रति किलोग्राम के नए शिखर पर जा पहुंची। सुबह लगभग 9:20 बजे, एमसीएक्स सोना 0.34% की बढ़त के साथ 1,38,354 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, जबकि एमसीएक्स चांदी 1.74% की वृद्धि के साथ 2,23,481 रुपये प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमत बुधवार को पहली बार 4,500 डॉलर प्रति औंस के पार चली गई, क्योंकि अगले साल अमेरिकी फेड की और दर कटौती की उम्मीदों ने सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ावा देना जारी रखा है। फेड की दर कटौती की संभावना के अलावा, डॉलर की कमजोरी और अमेरिका तथा वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने भी सोने की कीमतों में इस रैली को बल दिया है।

रिलायंस सिक्योरिटीज के वरिष्ठ शोध विश्लेषक जिगर त्रिवेदी ने कहा कि बाजार मुद्रास्फीति में कमी और रोजगार की स्थितियों के नरम पड़ने के कारण साल 2026 में दो बार दरों में कटौती की संभावना जता रहे हैं। साथ ही, अमेरिका द्वारा तेल टैंकरों को रोके जाने के बाद अमेरिका और वेनेजुएला के बीच तनाव ने सुरक्षित निवेश की मांग को बढ़ावा दिया है। डॉलर सूचकांक में 0.20% की गिरावट ने भी विदेशी मुद्राओं में सोने को थोड़ा सस्ता कर दिया है।

मंगलवार को सर्राफा बाजारों में सोना 1,40,850 रुपये के नए शिखर पर था वैश्विक बाजारों में मजबूत रुझानों के कारण, सोने की कीमतों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन बढ़त जारी रहीं। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोना 2,650 रुपये बढ़कर 1,40,850 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए शिखर पर पहुंच गया। चांदी में भी लगातार दूसरे दिन तेजी आई, और यह 2,750 रुपये बढ़कर 2,17,250 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

इस साल अब तक, घरेलू बाजार में सोने की कीमतों में 61,900 रुपये, या 78.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 31 दिसंबर, 2024 को सोने का भाव 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम था। वर्ष के दौरान, चांदी की कीमतों में 31 दिसंबर, 2024 को दर्ज किए गए 89,700 रुपये प्रति किलोग्राम से 1,27,550 रुपये, या 142.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।