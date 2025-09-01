रिकॉर्डतोड़ तेजी: सोना ₹104792 पर पहुंचा, चांदी में ₹5678 की उछाल
Gold Silver Price 1 September: सोने-चांदी के भाव आज पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। बिना जीएसटी 24 कैरेट गोल्ड आज 104792 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। जीएसटी समेत 10 ग्राम सोना अब 107935 रुपये का हो गया है।
सर्राफा बाजारों में आज चांदी के भाव में भी 5678 रुपये की बंपर तेजी है। चांदी बिना जीएसटी के 123250 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है। जीएसटी के साथ सर्राफा मार्केट में चांदी 126947 रुपये किलो हो गई है। आइबीजेए के मुताबिक शुक्रवार को चांदी बिना जीएसटी 117572 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी। जबकि, सोना 102388 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।
कैरेट के हिसाब से आज गोल्ड के भाव
आज 23 कैरेट गोल्ड भी 2394 रुपये चढ़कर 104372 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव से खुला। जीएसटी संग इसकी कीमत अब 107503 रुपये हो गई है। अभी इसमें मेकिंग चार्ज नहीं जुड़ा है।
22 कैरेट गोल्ड की कीमत 2203 रुपये उछल कर 95990 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जीएसटी संग यह 98869 रुपये है।
आज 18 कैरेट गोल्ड की कीमत 1803 रुपये बढ़कर 78594 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुली और जीएसटी के साथ यह 80951 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं 14 कैरेट गोल्ड अब जीएसटी समेत 63142 रुपये पर पहुंच गया है।
सोने-चांदी के हाजिर भाव इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA)ने जारी किए हैं। हो सकता है आपके शहर में इससे 1000 से 2000 रुपये का अंतर आ रहा हो। आईबीजेए दिन में दो बार रेट जारी करता है। एक बार दोपहर 12 बजे के करीब दूसरा 5 बजे के आसपास।
इस साल सोना 29052 और चांदी 37233 रुपये हुई महंगी
सर्राफा बाजारों में इस साल सोना करीब 29052 रुपये और चांदी 37233 रुपये महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 24 को सोना 76045 रुपये प्रति 10 के रेट से खुला था और चांदी 85680 रुपये प्रति किलो से। इस दिन सोना 75740 रुपये पर बंद हुआ। चांदी भी 86017 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी।