रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन, इस साल भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा IPO लाए

Wed, 19 Nov 2025 05:25 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
भारत का आईपीओ बाजार 2025 में ऐतिहासिक ऊंचाई छूने की ओर है। शुरुआती 11 महीनों के रुझान बताते हैं कि इस साल कंपनियों ने आईपीओ के माध्यम से पूंजी जुटाने के लिए अभूतपूर्व उत्साह दिखाया है। 2025 में आईपीओ प्रस्ताव दाखिल करने वाली कंपनियों की संख्या पिछले एक दशक में सबसे अधिक रही है, जिससे यह संभावना मजबूत हो गई है कि यह वर्ष अब तक का सर्वाधिक फंड जुटाने वाला साल बन सकता है।

प्राइम डेटाबेस के आंकड़े बताते हैं कि 2025 में अब तक 242 कंपनियों ने सेबी के पास आईपीओ प्रस्ताव दाखिल किया है, जिनके माध्यम से ₹3.47 लाख करोड़ की पूंजी जुटाने का लक्ष्य है। इसकी तुलना में वर्ष 2024 में 157 कंपनियों ने आईपीओ प्रस्ताव दाखिल कर लगभग ₹2.79 लाख करोड़ जुटाने की योजना बनाई थी।

रिपोर्ट के अनुसार, 2025 की पहली तीन तिमाहियों में भारत ने दुनिया में सबसे ज्यादा आईपीओ लाए। यह बढ़त दर्शाती है कि भारतीय बाजार की वैल्यूएशन मजबूत है और निवेशक फिनटेक, मैन्युफैक्चरिंग तथा रिन्युबल एनर्जी सेक्टर में अधिक रुचि दिखा रहे हैं।

इसी दौरान, 17 नवंबर 2025 तक जारी हुए 91 आईपीओ से कंपनियों ने कुल ₹1.52 लाख करोड़ जुटाए हैं, जो 2024 में जुटाए गए ₹1.59 लाख करोड़ के लगभग बराबर है। अगर वेकफिट, फ्रेक्टल एनालिटिक्स और मीशो जैसी कंपनियां निर्धारित समय पर सूचीबद्ध हो जाती हैं, तो यह वर्ष अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड को तोड़ सकता है।

घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी

विशेषज्ञों के अनुसार, घरेलू संस्थागत निवेशकों की मजबूत भागीदारी ने बाजार को नई ऊर्जा दी है। विश्लेषकों का कहना है कि जीएसटी में कटौती, सकारात्मक आर्थिक संकेतक, ब्याज दरों में नरमी और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता से जुड़ी उम्मीदों ने सेकंडरी मार्केट के प्रति निवेशकों की भावना को मजबूत किया है, जिसका सीधा प्रभाव प्राथमिक बाजार पर पड़ा है।

कुल मिलाकर, घरेलू निवेशकों की ताकत, अनुकूल नीतिगत माहौल और विविध कंपनियों की मजबूत पाइपलाइन ने 2025 को आईपीओ बाजार का संभावित ब्लॉकबस्टर वर्ष बना दिया है।

