234 गुना सब्सक्रिप्शन, IPO दिखा रहा है हर 42 रुपये का फायदा, आपका है दांव?
Recode Studios IPO को तीन दिन में 234 गुना तक सब्सक्राइब किया गया है। ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 42 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
IPO News: आईपीओ मार्केट में इस सीमित संख्या में नई कंपनियों का आईपीओ आ रहा है। इसमें से कुछ ही पर निवेशक जमकर दांव लगा रहे हैं। हाल ही में आए एसएमई सेगमेंट में रिकोड स्टूडियोज आईपीओ (Recode Studios IPO) पर निवेशकों ने जमकर दांव लगाया है। इस आईपीओ को तीन दिन में 200 गुना से अधिक सब्सक्राइब किया गया है।
किस कैटगरी में कितना सब्सक्रिप्शन
रिटेल सेक्शन में Recode Studios IPO का 216.65 गुना सब्सक्राइब किया गया है। क्यूआईबी सेक्शन में 137.99 गुना और एनआईआई कैटगरी में 404.76 गुना सब्सक्राइब किया गया है। ओवरआल यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ 234.64 गुना सब्सक्राइब किया गया है।
5 को खुला था आईपीओ (Recode Studios IPO details)
Recode Studios IPO रिटेल निवेशकों के लिए 5 मई को ओपन हुआ था। आईपीओ का साइज 44.59 करोड़ रुपये का था। कंपनी के आईपीओ पर दांव लगाने के लिए निवेशकों के पास 7 मई तक का मौका था। बता दें, इस इश्यू में फ्रेश शेयर और ऑफर फार सेल दोनों शामिल है।
कंपनी ने आईपीओ के जरिए 25 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफ फार सेल के जरिए 0.03 लाख करोड़ शेयर जारी करेगी। बता दें, कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी।
क्या था प्राइस बैंड (Recode Studios IPO price band)
Recode Studios IPO का प्राइस बैंड 150 रुपये से 158 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम दो लॉट पर एक साथ इनवेस्टमेंट करना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 252800 रुपये का इनवेस्टमेंट करना होगा।
इस आईपीओ के लिए Seren Capital Pvt को लीड मैनेजर नियुक्त किया है। वहीं, मुद्रा आरटीए वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्ट्रार बनाया गया है। बता दें, आईपीओ एंकर निवेशकों के लिए 4 मई को खुला था। कंपनी ने एंकर निवेशकों से 12.67 करोड़ रुपये जुटाए थे।
ग्रे मार्केट में दबदबा कायम (Recode Studios IPO GMP)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ 42 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के आईपीओ का सबसे अधिक जीएमपी 48 रुपये प्रति शेयर रहा है। वहीं, सबसे कम जीएमपी 11 रुपये प्रति शेयर रहा है।
कंपनी आईपीओ से जुटाए 5.74 करोड़ रुपये से लुधियाना पंजाब में नया वेयरहाउस बनाएगी। वहीं, 5.41 करोड़ रुपये कंपनी मार्केटिंग और प्रचार के लिए खर्च करेगी।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।