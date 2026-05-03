5 मई को खुल रहा है यह सस्ता IPO, ग्रे मार्केट दिखा रहा हर शेयर पर 45 रुपये का फायदा
IPO News: रिकोड स्टूडियोज (Recode Studios IPO) इस हफ्ते 5 मई को खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ ग्रे मार्केट में 45 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है।
IPO News: इस हफ्ते रिकोड स्टूडियोज (Recode Studios IPO) का आईपीओ खुलने जा रहा है। कंपनी का आईपीओ 5 मई से 7 मई तक खुला रहेगा। आईपीओ का साइज 44.59 करोड़ रुपये का है। आईपीओ के जरिए कंपनी 25 लाख फ्रेश शेयर जारी करेगी। वहीं, ऑफ फार सेल के जरिए मौजूदा निवेशक 0.03 करोड़ शेयर बेचेंगे। बता दें, ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति काफी अच्छी है। जिससे लिस्टिंग गेन के संकेत मिल रहे हैं।
क्या है प्राइस बैंड (Recode Studios IPO Price band)
Recode Studios IPO का प्राइस बैंड 150 रुपये से 158 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने 800 शेयरों का एक लॉट बनाया है। रिटेल निवेशकों को कम से कम 1600 शेयरों यानी दो लॉट पर एक साथ दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से मिनिमम इनवेस्टमेंट 252800 रुपये का करना होगा।
कितना चल रहा है जीएमपी? (Recode Studios IPO GMP today)
इनवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में कंपनी का आईपीओ आज रविवार को 45 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। मौजूदा जीएमपी 28.48 प्रतिशत के लिस्टिंग गेन को दर्शाता है। मौजूदा समय में कंपनी का आईपीओ सबसे मजबूत स्थिति में है। इस आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 11 रुपये प्रति शेयर रहा है। बता दें, इस कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एसएमई में होगी। कंपनी की लिस्टिंग 12 मई 2026 को प्रस्तावित है।
क्या करती है कंपनी? (Recode Studios IPO details)
Recode Studios IPO की स्थापना 2021 में हुई थी। कंपनी ब्यूटी और पर्सनल केयर सेगमेंट में काम कर रही है। कंपनी Recode ब्रांड के नाम से ऑपरेट करती है। कंपनी के प्रोडक्ट में मेकअप, स्कीनकेयर, बॉडी केयर और ब्यूटी एक्सेसरिज शामिल है।
आईपीओ के पैसों का क्या करेगी कंपनी
आईपीओ से जुटाए पैसों में 5.74 करोड़ रुपये कंपनी लुधियाना में नया वेयरहाउस बनाने के लिए करेगी। वहीं, 5.41 करोड़ रुपये मार्केटिंग और प्रचार के लिए करेगी। वर्किंग कैपिटल के लिए कंपनी 19.50 करोड़ रुपये का प्रयोग करेगी।
Seren Capital Pvt.Ltd को लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, Mudra RTA वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड को आईपीओ के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।
कंपनी के प्रमोटर्स में धीरज बंसल, राहुल सचदेवा, शेली बंसल, शालिनी तेरहान, प्रीति तेरहान और करण बंसल हैं।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें। ग्रे मार्केट में उतार और चढ़ाव जारी रहता है। लाइव हिन्दुस्तान यहां प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आईपीओ पर दांव लगाने की सलाह नहीं लेता है।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।