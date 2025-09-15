छंटनी और रिटर्न-टू-ऑफिस पॉलिसी के बाद बोले माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, इस बात को लेकर चेताया भी

हालिया छंटनी और ऑफिस वापसी के फैसलों के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट (Microsofts) के सीईओ का सत्य नडेला (Satya Nadella) का नया बयान चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार सत्या नडेला ने कहा है कि कंपनी को कर्मचारियों को विश्वास फिर से जीतने के लिए प्रयास करना होगा।

हालिया छंटनी और ऑफिस वापसी के फैसलों के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट (Microsofts) के सीईओ का सत्य नडेला (Satya Nadella) का नया बयान चर्चा में है। रिपोर्ट के अनुसार सत्या नडेला ने कहा है कि कंपनी को कर्मचारियों को विश्वास फिर से जीतने के लिए प्रयास करना होगा। सत्य नडेला ने यह बात कर्मचारियों के साथ हुए एक सेशन में कही।

क्या कुछ बोले हैं सत्या नडेला सेशन के दौरान ने सीईओ से कहा कि उन्हें कंपनी के कार्यपद्धित में सहानभूति की कमी नजर आती है। इस पर जवाब देते हुए नडेला ने कहा कि यह काफी अच्छा प्रदर्शन है। सीएनबी की रिपोर्ट के अनुसार नडेला ने कहा कि इसे मैं और लीडरशिप टीम के सभी सदस्य फीडबैक के तौर पर लेंगे।

रिपोर्ट के अनुसार माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एचआर एमी कोलमैन ने कहा कि उन्हें रिटर्न टू ऑफिस पॉलिसी पर मिला-जुला रिएक्शन प्राप्त हुआ है। कुछ कर्मचारियों को अपनी स्वतंत्रता खोने का डर है। आंकड़ों के अनुसार डाटा से पता चलता है कि कंपनी के स्टाफ का हर हफ्ते ऑफिस में मौजूदगी औसतन 2.4 दिन है। सत्य नडेला का ऑफिस बुलाए जाने पर कहना है कि नए कर्मचारियों और इंटर्न के लिए रिमोट वर्क में ठीक से मेंटरशिप नहीं हो पाती है।

इस बात को लेकर चेताया सत्या नडेला ने स्टॉफ को आने वाले समय की चुनौतियों से भी अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा तैयार किए गए कई बड़े बिजनेस आने वाले समय में प्रासंगिक नहीं रह जाएंगे। आज जो हमें फायदे मिले रहे हैं हो सकता है कि कल वो ना मिलें। इसका मतलब है कि हम सभी को उससे बहुत आगे रहना होगा। आने वाले समय में हमें और कठिन काम करने होंगे। कठिन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। जिससे चीजें बेहतर की जा सकें। उन्होंने कर्मचारियों को ईमानदार रहने की भी बात कही है।