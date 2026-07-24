राहुल ने लास्ट डेट से बहुत पहले ही अपना ITR फाइल कर दिया था। इसे तुरंत ई-वेरिफाई भी करा लिया, लेकन कुछ दिन बाद ही उसके मोबाइल पर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की तरफ से मैसेज आता है। यह सेक्शन 143(1) के तहत एक नोटिस था। नोटिस शब्द पर नजर पड़ते ही राहुल तनाव में आ गया। उसने तुरंत अपने सीए को फोन लगा दिया। जैसा राहुल के मोबाइल पर मैसेज आया था वैसा हर ITR फाइल भरने वाले के नंबर पर आता है। यह नोटिस क्यों आता है? इसके मायने क्या हैं और इससे डरना चाहिए या नहीं? सभी सवालों के जवाब समझते हैं सीए संतोष मिश्रा से…

सीए संतोष मिश्रा ने हिन्दुस्तान को बताया कि जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्रोसेस हो जाता है, यानी विभाग उसे चेक कर लेता है, तो वहां से एक नोटिस भेजा जाता है। इसे आयकर कानून की धारा 143(1) के तहत भेजा जाता है। यह कोई खास बात नहीं है, बल्कि विभाग का एक नियमित काम है।

उन्होंने आगे कहा, “अधिकतर टैक्सपेयर्स को यह नोटिस सिर्फ इसलिए आता है कि उन्हें बताया जा सके कि उनका रिटर्न ठीक से जमा हो गया है और अब उन्हें किसी और कार्रवाई की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इसी नोटिस में आपको मिलने वाले रिफंड की भी जानकारी दी गई हो।”

हर टैक्सपेयर को इन 5 पेनाल्टी के बारे में पता होना चाहिए क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भर दिया और सफलतापूर्वक e-Verify भी कर लिया? यह सवाल हर उस टैक्सपेयर्स के लिए के लिए बेहद जरूरी है, जो 31 जुलाई की डेडलाइन को पूरा करना चाहता है।

अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर कई जुर्माने और टैक्स से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। देरी, चूक, त्रुटि, गलत जानकारी या नॉन-कम्प्लायंस के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय देनदारियां बन सकती हैं, जिनमें शुल्क, ब्याज या पेनाल्टी शामिल है।

आयकर विभाग की ओर से जारी चेतावनी आयकर अधिकारियों ने ITR दाखिल करने में कई तरह की चूक या अनियमितताओं के लिए अलग-अलग पेनाल्टी निर्धारित किए हैं। कुछ पेनाल्टी निर्धारित शुल्क के रूप में होते हैं, जबकि अन्य टैक्स अमाउंट से जुड़े होते हैं।

टैक्सपेयर्स को इन पांच प्रकार के आयकर जुर्मानों की जानकारी होनी चाहिए, हालांकि हर मामले की अलग-अलग परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रमाणित कर विशेषज्ञ और योग्य अधिवक्ता से सलाह लेना उचित रहेगा।

आयकर विभाग की अपील आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हाल ही में एक पोस्ट के माध्यम से टैक्स पेयर्स को नियत तारीख से पहले प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया है। विभाग ने बताया कि करीब 3 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही दाखिल हो चुके हैं और अकेले कल ही 15 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। अंतिम समय की भीड़ का इंतजार न करें, यही विभाग का संदेश है।

समय से पहले ITR दाखिल करने के फायदे अंतिम तिथि से मात्र एक सप्ताह पहले, यह सभी टैक्सपेयर्स के लिए सही समय है कि वे जुर्माना, नोटिस, जांच और बाद के तनाव से बचने के लिए अपने आयकर रिटर्न दाखिल करें। जल्दी दाखिल करने से टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न की समीक्षा करने और अनजाने में हुई गलतियों और चूक को सुधारने का समय मिलता है। अगर डेडलाइन मिस हो जाती है, तो कर अधिकारियों द्वारा गहन जांच, रिफंड में देरी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।