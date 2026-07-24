काम की बात: ITR भरने के बाद आ गया धारा 143(1) का नोटिस! घबराना नहीं, जानिए करना क्या है?
मुख्य बातें
- ITR Filing 2026: आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हाल ही में एक पोस्ट के माध्यम से टैक्स पेयर्स को नियत तारीख से पहले प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया है
- विभाग ने बताया कि करीब 3 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही दाखिल हो चुके हैं
राहुल ने लास्ट डेट से बहुत पहले ही अपना ITR फाइल कर दिया था। इसे तुरंत ई-वेरिफाई भी करा लिया, लेकन कुछ दिन बाद ही उसके मोबाइल पर इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की तरफ से मैसेज आता है। यह सेक्शन 143(1) के तहत एक नोटिस था। नोटिस शब्द पर नजर पड़ते ही राहुल तनाव में आ गया। उसने तुरंत अपने सीए को फोन लगा दिया। जैसा राहुल के मोबाइल पर मैसेज आया था वैसा हर ITR फाइल भरने वाले के नंबर पर आता है। यह नोटिस क्यों आता है? इसके मायने क्या हैं और इससे डरना चाहिए या नहीं? सभी सवालों के जवाब समझते हैं सीए संतोष मिश्रा से…
सीए संतोष मिश्रा ने हिन्दुस्तान को बताया कि जब आपका इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) प्रोसेस हो जाता है, यानी विभाग उसे चेक कर लेता है, तो वहां से एक नोटिस भेजा जाता है। इसे आयकर कानून की धारा 143(1) के तहत भेजा जाता है। यह कोई खास बात नहीं है, बल्कि विभाग का एक नियमित काम है।
उन्होंने आगे कहा, “अधिकतर टैक्सपेयर्स को यह नोटिस सिर्फ इसलिए आता है कि उन्हें बताया जा सके कि उनका रिटर्न ठीक से जमा हो गया है और अब उन्हें किसी और कार्रवाई की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि इसी नोटिस में आपको मिलने वाले रिफंड की भी जानकारी दी गई हो।”
हर टैक्सपेयर को इन 5 पेनाल्टी के बारे में पता होना चाहिए
क्या आपने इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR भर दिया और सफलतापूर्वक e-Verify भी कर लिया? यह सवाल हर उस टैक्सपेयर्स के लिए के लिए बेहद जरूरी है, जो 31 जुलाई की डेडलाइन को पूरा करना चाहता है।
अगर आपने अब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने पर कई जुर्माने और टैक्स से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। देरी, चूक, त्रुटि, गलत जानकारी या नॉन-कम्प्लायंस के परिणामस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय देनदारियां बन सकती हैं, जिनमें शुल्क, ब्याज या पेनाल्टी शामिल है।
आयकर विभाग की ओर से जारी चेतावनी
आयकर अधिकारियों ने ITR दाखिल करने में कई तरह की चूक या अनियमितताओं के लिए अलग-अलग पेनाल्टी निर्धारित किए हैं। कुछ पेनाल्टी निर्धारित शुल्क के रूप में होते हैं, जबकि अन्य टैक्स अमाउंट से जुड़े होते हैं।
टैक्सपेयर्स को इन पांच प्रकार के आयकर जुर्मानों की जानकारी होनी चाहिए, हालांकि हर मामले की अलग-अलग परिस्थितियों को देखते हुए किसी प्रमाणित कर विशेषज्ञ और योग्य अधिवक्ता से सलाह लेना उचित रहेगा।
आयकर विभाग की अपील
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर हाल ही में एक पोस्ट के माध्यम से टैक्स पेयर्स को नियत तारीख से पहले प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया है। विभाग ने बताया कि करीब 3 करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही दाखिल हो चुके हैं और अकेले कल ही 15 लाख से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। अंतिम समय की भीड़ का इंतजार न करें, यही विभाग का संदेश है।
समय से पहले ITR दाखिल करने के फायदे
अंतिम तिथि से मात्र एक सप्ताह पहले, यह सभी टैक्सपेयर्स के लिए सही समय है कि वे जुर्माना, नोटिस, जांच और बाद के तनाव से बचने के लिए अपने आयकर रिटर्न दाखिल करें। जल्दी दाखिल करने से टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न की समीक्षा करने और अनजाने में हुई गलतियों और चूक को सुधारने का समय मिलता है। अगर डेडलाइन मिस हो जाती है, तो कर अधिकारियों द्वारा गहन जांच, रिफंड में देरी और अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
सबसे सरल तरीका
समय पर और सटीक आईटीआर दाखिल करना टैक्स कानूनों के अनुपालन का सबसे सरल तरीका है। लागू कानूनी प्रावधानों को समझना और सामान्य चूक के लिए जुर्माना जानना टैक्सपेयर्स को अनावश्यक खर्चों से बचने और एक आसान फाइलिंग का अनुभव सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। अपने टैक्स रिटर्न को सही ढंग से दाखिल करने के लिए प्रोफेशनल लोगों से मार्गदर्शन लें और अपनी रिटर्न अंतिम दिन से बहुत पहले जमा करें।
लेखक के बारे मेंDrigraj Madheshia
दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें