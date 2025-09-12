रक्षा मंत्रालय से मिला बड़ा ऑर्डर, इस डिफेंस कंपनी के शेयर चमके

Paras Defence Share Price: पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज के शेयर शुक्रवार, 12 सितंबर को 5 प्रतिशत की बढ़त के साथ 694 रुपये के दिन के उच्चस्तर पर पहुंच गए। यह उछाल कंपनी को रक्षा मंत्रालय की एक यूनिट, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी से 26.6 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिलने की खबर के बाद आया।

कंपनी ने एक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि उसे भारत सरकार के उद्यम, भारत ऑप्टेल लिमिटेड की रक्षा मंत्रालय की इकाई ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्टरी (OLF), देहरादून से थर्मल इमेजिंग फायर कंट्रोल सिस्टम (TIFCS) में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति के लिए लगभग 26.6 करोड़ रुपये (टैक्स सहित) के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं। यह सिस्टम भारतीय सशस्त्र बलों के लिए OLF द्वारा डिलीवर किए जाने वाले बैटल-टैंक में लगता है।

ऑर्डर की डिटेल्स यह ऑर्डर दिसंबर 2025 से सितंबर 2026 के बीच पूरा किया जाएगा। इस नए ऑर्डर के साथ, TIFCS की आपूर्ति से जुड़े कंपनी के चल रहे ठेकों का कुल मूल्य लगभग 141.63 करोड़ रुपये हो गया है, जो पहले 115.03 करोड़ रुपये था। कंपनी ने स्पष्ट किया कि यह ऑर्डर एक घरेलू संस्था से मिला है और यह संबंधित पार्टी लेनदेन के दायरे में नहीं आता है।

क्या करती है कंपनी पारस डिफेंस रक्षा और अंतरिक्ष मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक प्रमुख खिलाड़ी है, जो भारतीय सशस्त्र बलों के लिए ऑप्टिक्स, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और टर्नकी समाधानों पर केंद्रित है।

पारस डिफेंस के पहली तिमाही के नतीजे कंपनी ने जून 2025 को समाप्त तिमाही में 15 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग अपरिवर्तित है। राजस्व में साल-दर-साल 11.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 93.2 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो स्थिर शीर्ष-लाइन गति को दर्शाता है।

हालांकि, ईबीआईटीडीए 8.7 प्रतिशत गिरकर 22 करोड़ रुपये रह गया, और परिचालन मार्जिन पिछले वर्ष की इसी तिमाही के 28.8 प्रतिशत की तुलना में 500 आधार अंकों से अधिक सिकुड़कर 23.6 प्रतिशत हो गया।

शेयर प्राइस हिस्ट्री इस रक्षा स्टॉक ने पिछले 1 वर्ष में 18 प्रतिशत और पिछले 6 महीनों में 52 प्रतिशत से अधिक की बढ़त दर्ज की है। इसने मई 2025 में 971.8 रुपये का अपना 52-सप्ताह का उच्चस्तर और अप्रैल 2025 में 401 रुपये का 52-सप्ताह का निचला स्तर छुआ था।