चार राज्यों में बनेगा खनिज कॉरिडोर, बजट में चुनावी राज्य के लिए भी कर दिया गया बड़ा ऐलान

संक्षेप:

आम बजट 2026-27 में वित्त मंंत्री निर्मला सीतारमण ने रेयर अर्थ मिनरल्स कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और केरल में ये कॉरिडोर बनाए जाएंगे। 

Feb 01, 2026 01:22 pm IST
वित्त मंत्री निर्मला सीतारम ने इस बार के आम बजट में तमिलनाडु समेत चार राज्यों में दुर्लभ खनिज कॉरिडोर बनाने का ऐलान किया है। तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में उनके इस ऐलान को चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि बजट में तमिलनाडु के अलावा ओडिशा, केरल औऱ आंध्र प्रदेश में भी रेयर अर्थ मिनरल्स स्पेशल कॉरिडोर स्थापित करने की बात कही गई है।

क्या है इस योजना का उद्देश्य

केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि जिन राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल मिलने की गुंजाइश है वहां खोज की जाए और फिर उनको काम के योग्य बनाया जाए। इन मिनरल्स से विनिर्माण को भी बल मिलेगा। आम तौर पर कई दुर्लभ खनिज बाहर से आयात करने पड़ते हैं जो कि काफी महंगे पड़ते हैं। वहीं चिप और एआई के युग में इन मिनरल्स की कीमत तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में सरकार के इस विजन के दूरगामी परिणाम अच्छे हो सकते हैं।

कौन से दुर्लभ खनिज मिलने की संभावना

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तटीय इलाकों में दुर्लभ खनिजों के भंडार होने की संभावना है। इनमें नियोडिमिनयम, सेरेयम और लैंथनम शामिल हैं। इन कॉरिडोर का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना भी होगा। इसके अलावा आयात पर निर्भरता कम होने पर आर्थिक विकास को बल मिलेगा।

बजट में बैटरी भंडारण के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर मूल सीमा शुल्क छूट के विस्तार की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने सीएनजी में मिश्रित बायोगैस पर उत्पाद शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के पूरे मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने कहा, 'मैं बैटरी के लिए लिथियम-आयन सेल के विनिर्माण में उपयोग होने वाली पूंजीगत वस्तुओं पर दी जाने वाली मूल सीमाशुल्क छूट को बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूं। साथ ही मैं सौर कांच के विनिर्माण में उपयोग होने वाले सोडियम एंटी मोनेट के आयात पर भी मूल सीमा शुल्क छूट देने का प्रस्ताव करती हूं।'

भारत में महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण के लिए आवश्यक पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव है। बायोगैस मिश्रित सीएनजी के संबंध में उन्होंने कहा, ''मैं बायोगैस मिश्रित सीएनजी पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क की गणना करते समय बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को बाहर रखने का प्रस्ताव करती हूं।'' उन्होंने कहा कि सरकार दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारा विकसित करेगी।

पूर्वोदय राज्यों और पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में उन्होंने कहा, ''मैं दुर्गापुर में एक सुव्यवस्थित केंद्र के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औद्योगिक गलियारे के विकास पांच पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों के निर्माण और पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध स्थलों के लिए 4,000 ई-बस के प्रावधान का प्रस्ताव करती हूं।'' उन्होंने कहा कि बजट में भारत में निर्मित वस्तुओं या नगण्य आयात वाली वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट को समाप्त करने का प्रस्ताव है।

