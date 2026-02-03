Hindustan Hindi News
रियल्टी स्टॉक्स ने भरी उड़ान, गोदरेज प्रॉपर्टी और लोढ़ा डेवलपर्स में बंपर उछाल

संक्षेप:

Feb 03, 2026 03:00 pm ISTDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
Realty Stocks: भारत-अमेरिका ट्रेड डील की खबरों का असर शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स-निफ्टी उड़ान पर हैं और सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे अधिक उछाल निफ्टी रियल्टी में दर्ज की जा रही है। यह इंडेक्स करीब 5 पर्सेंट ऊपर 816.85 पर पहुंच गया है। इसमें शामिल 9 स्टॉक्स में से 8 बढ़त पर हैं।

गोदरेज प्रॉपर्टी और लोढ़ा डेवलपर्स में बंपर उछाल

गोदरेज प्रॉपर्टी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का टॉप गेनर हैं। इसमें दोपहर ढाई बजे तक 9.10 फीसद की उछाल थी। आज यह 1612 रुपये पर खुला और 1743.10 रुपये के हाई को टच कर गया। दोपहर ढाई बजे के करीब यह 9.10 पर्सेंट ऊपर 1702 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। लोढ़ा डेवलपर्स में 7.33 पर्सेंट की तेजी थी और यह स्टॉक 1032 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज लोढ़ा डेवलपर्स के शेयर 984.50 रुपये पर खुले और 1046.55 रुपये के डे हाई को टच कर गए।

इस इंडेक्स में तीसरा सबसे बड़ा गेनर ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड है। आज 755.90 रुपये पर खुलने के बाद 786.50 रुपये के हाई को टच किया। दोपहर ढाई बजे के करीब करीब 6 प्रतिशत ऊपर 782.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 4.46 पर्सेंट की तेजी थी। आज यह 1550 रुपये पर खुलकर 1600.10 रुपये पर पहुंचा। पौने 3 बजे के करीब यह 1547.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

सोभा, डीएलएफ और ओबेराय भी उछले

निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का पांचवां शेयर सोभा लिमिटेड 4.69 पर्सेंट ऊपर 1488.50 रुपये पर था। ओबेराय रियल्टी में 3.72 पर्सेंट की तेजी थी और यह 1528.80 रुपये पर था। डीएलएफ भी 3.66 पर्सेंट की तेजी के साथ 649.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह दिन के हाई 674.40 रुपये तक पहुंचा था।

सिग्नेचर में मामूली गिरावट

फोनिक्स में भी 3.10 पर्सेंट की तेजी थी। यह स्टॉक 1666 रुपये पर खुलकर 1711.30 तक पहुंचा। दोपहर पौने 3 बजे के करीब 1682 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। अनंत राज में 1.86 पर्सेंट की तेजी थी। यह 568.60 रुपये पर था। इस इंडेक्स में एकमात्र गिरने वाला शेयर सिग्नेचर है। इसमें 0.40 पर्सेंट की मामूली गिरावट है। यह 887.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल मिलाकर 20 साल का अनुभव। एचटी डिजिटल से पहले दृगराज न्यूज नेशन, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, सहारा समय और वॉच न्यूज एमपी /सीजी में रिपोर्टिग और डेस्क पर जिम्मेदारी निभा चुके हैं। स्पेशल स्टोरीज,स्पोर्ट्स, पॉलिटिक्स, सिनेमा, स्पोर्ट्स के बाद अब बिजनेस की खबरें लिख रहे हैं। दृगराज, लाइव हिन्दुस्तान में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
