रियल्टी स्टॉक्स ने भरी उड़ान, गोदरेज प्रॉपर्टी और लोढ़ा डेवलपर्स में बंपर उछाल

Realty Stocks: भारत-अमेरिका ट्रेड डील की खबरों का असर शेयर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स-निफ्टी उड़ान पर हैं और सेक्टोरल इंडेक्स में सबसे अधिक उछाल निफ्टी रियल्टी में दर्ज की जा रही है। यह इंडेक्स करीब 5 पर्सेंट ऊपर 816.85 पर पहुंच गया है। इसमें शामिल 9 स्टॉक्स में से 8 बढ़त पर हैं।

गोदरेज प्रॉपर्टी और लोढ़ा डेवलपर्स में बंपर उछाल गोदरेज प्रॉपर्टी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का टॉप गेनर हैं। इसमें दोपहर ढाई बजे तक 9.10 फीसद की उछाल थी। आज यह 1612 रुपये पर खुला और 1743.10 रुपये के हाई को टच कर गया। दोपहर ढाई बजे के करीब यह 9.10 पर्सेंट ऊपर 1702 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। लोढ़ा डेवलपर्स में 7.33 पर्सेंट की तेजी थी और यह स्टॉक 1032 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। आज लोढ़ा डेवलपर्स के शेयर 984.50 रुपये पर खुले और 1046.55 रुपये के डे हाई को टच कर गए।

इस इंडेक्स में तीसरा सबसे बड़ा गेनर ब्रिगेड एंटरप्राइजेज लिमिटेड है। आज 755.90 रुपये पर खुलने के बाद 786.50 रुपये के हाई को टच किया। दोपहर ढाई बजे के करीब करीब 6 प्रतिशत ऊपर 782.70 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट्स के शेयरों में 4.46 पर्सेंट की तेजी थी। आज यह 1550 रुपये पर खुलकर 1600.10 रुपये पर पहुंचा। पौने 3 बजे के करीब यह 1547.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

सोभा, डीएलएफ और ओबेराय भी उछले निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का पांचवां शेयर सोभा लिमिटेड 4.69 पर्सेंट ऊपर 1488.50 रुपये पर था। ओबेराय रियल्टी में 3.72 पर्सेंट की तेजी थी और यह 1528.80 रुपये पर था। डीएलएफ भी 3.66 पर्सेंट की तेजी के साथ 649.55 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। यह दिन के हाई 674.40 रुपये तक पहुंचा था।