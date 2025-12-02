Meesho IPO की पूरी डिटेल्स, लिस्टिंग से लेकर अलॉटमेंट तक, पढ़ें हर सवाल का जवाब

संक्षेप: Meesho IPO: मीशो लिमिटेड का आईपीओ कल यानी 3 दिसंबर, 2025 से खुल रहा है। इस ई-कॉमर्स कंपनी ने प्रत्येक शेयर की कीमत 105 से 111 रुपये के बीच तय की है। कंपनी का टार्गेट कुल 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके आएंगे।

Meesho IPO: मीशो लिमिटेड का आईपीओ कल यानी 3 दिसंबर, 2025 से खुल रहा है। इस ई-कॉमर्स कंपनी ने प्रत्येक शेयर की कीमत 105 से 111 रुपये के बीच तय की है। यह जनता को जारी होने वाला प्रस्ताव नए शेयर जारी करने और मौजूदा शेयरधारकों द्वारा बेचे जाने (ऑफर फॉर सेल) दोनों का मेल है। कंपनी का टार्गेट कुल 5,421.20 करोड़ रुपये जुटाना है, जिसमें से 4,250 करोड़ रुपये नए शेयर जारी करके आएंगे। बाकी के 1,171.20 करोड़ रुपये ऑफर फॉर सेल के रास्ते आएंगे। इस आईपीओ को बीएसई और एनएसई पर लिस्टिंग का प्रस्ताव है।

ग्रे मार्केट में चमक: 42 रुपये का प्रीमियम बाजार के विशेषज्ञों के मुताबिक, मीशो के शेयर आईपीओ खुलने की तारीख से पहले ही ग्रे मार्केट में उपलब्ध हैं। आज ग्रे मार्केट में मीशो के शेयरों पर 42 रुपये का प्रीमियम चल रहा है। इसका मतलब है कि मीशो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) आज 42 रुपये है।

महत्वपूर्ण डेट्स और डिटेल्स आईपीओ की बोली 3 दिसंबर 2025 से शुरू होकर 5 दिसंबर 2025 तक खुलेगी। आवेदन करने के लिए न्यूनतम लॉट साइज 135 शेयरों की है।

शेयरों के आवंटन की सबसे संभावित तिथि 6 दिसंबर 2025 है, हालांकि 6 दिसंबर को शनिवार होने से देरी होने पर आवंटन 8 दिसंबर को भी हो सकता है।

शेयरों लिस्टिंग की सबसे संभावित तिथि 10 दिसंबर 2025 बताई जा रही है। मीशो की वित्तीय सेहत वित्त वर्ष 2025 में, मीशो लिमिटेड का राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 26% बढ़ा, लेकिन इसके कर के बाद के लाभ (PAT) में 1103% की गिरावट आई। वित्त वर्ष 2023, 2024 और 2025 के अंत में मीशो की शुद्ध संपत्ति क्रमशः 2,548.31 करोड़ रुपये, 2,301.64 करोड़ रुपये और 1,561.88 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के अंत तक, कंपनी की शुद्ध संपत्ति घटकर 968.87 करोड़ रुपये रह गई थी।

इस दौरान कंपनी की कुल आय क्रमशः 5,897.69 करोड़ रुपये, 7,859.24 करोड़ रुपये और 9,900.90 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही के अंत में कंपनी का कुल राजस्व 5,857.69 करोड़ रुपये था।