₹67 के शेयर ने 1 लाख के निवेश को बना दिया ₹48.55 लाख, शेयरों में लगातार तेजी

Feb 12, 2026 07:08 pm IST
लंबे समय तक शेयर सुस्त रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। हाल में भले ही थोड़ा करेक्शन आया हो, लेकिन फिर भी इसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देकर चौंका दिया है।

Stock Return: शेयर बाजार में सही स्टॉक चुन लिया जाए तो छोटी रकम भी बड़ी दौलत में बदल सकती है और RDB इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर लिमिटेड इसका ताजा उदाहरण बनकर उभरा है। RDB ग्रुप की यह फ्लैगशिप कंपनी, जिसे पहले RDB रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता था, 2010 में लिस्ट हुई थी। लंबे समय तक शेयर सुस्त रहा, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी। हाल में भले ही थोड़ा करेक्शन आया हो, लेकिन फिर भी इसने निवेशकों को मल्टीबैगर रिटर्न देकर चौंका दिया है।

शेयर में लगातार तेजी

सितंबर 2024 से जनवरी 2025 के बीच शेयर में एकतरफा तेजी देखने को मिली और इस दौरान कीमत करीब 132% उछल गई। इसी दौर में स्टॉक ने ₹92 का नया रिकॉर्ड हाई भी छुआ। फिलहाल शेयर करीब ₹67 के आसपास ट्रेड कर रहा है और कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर लगभग ₹1,324 करोड़ हो गया है। 5 साल पहले जो शेयर महज ₹1.38 पर मिल रहा था, वह अब करीब 4,755% चढ़ चुका है। यानी जिन निवेशकों ने धैर्य रखा, उन्हें बंपर फायदा मिला।

निवेशकों को तगड़ा रिटर्न

अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले इस शेयर में ₹1 लाख लगाए होते और अब तक होल्ड करके रखा होता, तो उसकी रकम करीब ₹48.55 लाख हो चुकी होती। यह दिखाता है कि लंबी अवधि में सही कंपनी चुनने पर शेयर बाजार कितनी बड़ी वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। खास बात यह है कि इस तेजी का फायदा बड़े निवेशकों से ज्यादा रिटेल निवेशकों को मिला है। बीएसई के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर तिमाही के अंत तक रिटेल निवेशकों के पास कंपनी की करीब 29.5% हिस्सेदारी थी। 6,500 से ज्यादा छोटे निवेशक, जिनका निवेश ₹2 लाख तक है, मिलकर 22.3% हिस्सेदारी रखते हैं।

क्या है डिटेल

कंपनी ने 11 फरवरी को एक और सकारात्मक अपडेट दिया है। उसने वेस्ट बंगाल में प्रस्तावित ‘प्रिमार्क आद्विका’ प्रोजेक्ट के लिए प्रिमार्क प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ नॉन-बाइंडिंग लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) साइन किया है। यह प्रोजेक्ट करीब 5 लाख वर्ग फुट क्षेत्र में फैला होगा और सब-स्ट्रक्चर व सुपर-स्ट्रक्चर कार्य के लिए कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू ₹73 करोड़ बताई गई है। इस नए ऑर्डर से कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत होने की उम्मीद है, जिस पर अब निवेशकों की नजर टिकी रहेगी।

