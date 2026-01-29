Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RDB Infrastructure and Power Ltd share surges 3900 percent in 5 years price 65 rupees
5 साल में 3900% चढ़ गया यह शेयर, अब NSE पर होगी लिस्टिंग, कीमत ₹65

5 साल में 3900% चढ़ गया यह शेयर, अब NSE पर होगी लिस्टिंग, कीमत ₹65

संक्षेप:

कंपनी के शेयर आज शुरुआती कारोबार में करीब 4.5% चढ़कर दिन के उच्च स्तर ₹69.82 तक पहुंच गया था, लेकिन मुनाफावसूली आते ही इसमें गिरावट देखी गई और यह अपने हाई से फिसलकर करीब 6% टूटते हुए ₹65.36 के दिन के निचले स्तर तक आ गया।

Jan 29, 2026 08:06 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

RDB Infrastructure and Power Ltd: मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर के शेयर गुरुवार, 29 जनवरी को जबरदस्त उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार करते नजर आए। कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर डायरेक्ट लिस्टिंग के प्रस्ताव पर बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने की खबर के बाद शेयर सुबह तेजी के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में शेयर करीब 4.5% चढ़कर दिन के उच्च स्तर ₹69.82 तक पहुंच गया था, लेकिन मुनाफावसूली आते ही इसमें गिरावट देखी गई और यह अपने हाई से फिसलकर करीब 6% टूटते हुए ₹65.36 के दिन के निचले स्तर तक आ गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

3 फरवरी को बोर्ड मीटिंग

कंपनी ने 27 जनवरी 2026 को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को होने वाली है। इस बैठक में कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सीधे सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी दी जाएगी। फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि यह डायरेक्ट लिस्टिंग का प्रस्ताव होगा। निवेशकों के बीच इस खबर को लेकर उत्साह तो दिखा, लेकिन साथ ही ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली भी देखने को मिली, जिससे शेयर में तेज झूल देखने को मिला।

5 साल में 3900% से ज्यादा रिटर्न

आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर का शेयर बीते 5 सालों में निवेशकों के लिए किसी मल्टीबैगर से कम नहीं रहा है। इस अवधि में स्टॉक करीब 3900% से ज्यादा उछल चुका है। हाल के समय में भी इसकी परफॉर्मेंस मजबूत रही है—पिछले 1 साल में 24%, 6 महीने में 37%, 3 महीने में 41% और पिछले 1 महीने में करीब 6% की तेजी दर्ज की गई है। फिलहाल यह शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹91.89 (16 जनवरी 2026) से करीब 29% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं, इसका 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹35 सितंबर 2025 में देखा गया था।

सोलर सेक्टर पर दांव

हाल ही में कंपनी ने रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में विस्तार के तहत सोलर एग्रो-पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड में 70% हिस्सेदारी खरीदने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। यह कंपनी 31 दिसंबर 2025 को गठित हुई थी और RDB इंफ्रा इसमें ₹70,000 का निवेश कर बहुमत हिस्सेदारी लेगी। Q2 FY26 के नतीजों की बात करें तो कंपनी का शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 79% बढ़कर ₹3.05 करोड़ रहा, हालांकि रेवेन्यू में गिरावट दर्ज की गई।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak
वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।