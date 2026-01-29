5 साल में 3900% चढ़ गया यह शेयर, अब NSE पर होगी लिस्टिंग, कीमत ₹65

संक्षेप: कंपनी के शेयर आज शुरुआती कारोबार में करीब 4.5% चढ़कर दिन के उच्च स्तर ₹69.82 तक पहुंच गया था, लेकिन मुनाफावसूली आते ही इसमें गिरावट देखी गई और यह अपने हाई से फिसलकर करीब 6% टूटते हुए ₹65.36 के दिन के निचले स्तर तक आ गया।

RDB Infrastructure and Power Ltd: मल्टीबैगर स्मॉल-कैप स्टॉक आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर के शेयर गुरुवार, 29 जनवरी को जबरदस्त उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार करते नजर आए। कंपनी द्वारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर डायरेक्ट लिस्टिंग के प्रस्ताव पर बोर्ड मीटिंग बुलाए जाने की खबर के बाद शेयर सुबह तेजी के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में शेयर करीब 4.5% चढ़कर दिन के उच्च स्तर ₹69.82 तक पहुंच गया था, लेकिन मुनाफावसूली आते ही इसमें गिरावट देखी गई और यह अपने हाई से फिसलकर करीब 6% टूटते हुए ₹65.36 के दिन के निचले स्तर तक आ गया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

3 फरवरी को बोर्ड मीटिंग कंपनी ने 27 जनवरी 2026 को एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को होने वाली है। इस बैठक में कंपनी के इक्विटी शेयरों को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सीधे सूचीबद्ध करने के प्रस्ताव पर विचार और मंजूरी दी जाएगी। फाइलिंग में कंपनी ने कहा कि यह डायरेक्ट लिस्टिंग का प्रस्ताव होगा। निवेशकों के बीच इस खबर को लेकर उत्साह तो दिखा, लेकिन साथ ही ऊंचे स्तरों पर मुनाफावसूली भी देखने को मिली, जिससे शेयर में तेज झूल देखने को मिला।

5 साल में 3900% से ज्यादा रिटर्न आरडीबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर का शेयर बीते 5 सालों में निवेशकों के लिए किसी मल्टीबैगर से कम नहीं रहा है। इस अवधि में स्टॉक करीब 3900% से ज्यादा उछल चुका है। हाल के समय में भी इसकी परफॉर्मेंस मजबूत रही है—पिछले 1 साल में 24%, 6 महीने में 37%, 3 महीने में 41% और पिछले 1 महीने में करीब 6% की तेजी दर्ज की गई है। फिलहाल यह शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर ₹91.89 (16 जनवरी 2026) से करीब 29% नीचे कारोबार कर रहा है। वहीं, इसका 52-सप्ताह का निचला स्तर ₹35 सितंबर 2025 में देखा गया था।