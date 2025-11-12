Hindustan Hindi News
₹792 से टूटकर ₹1 पर आ गया यह शेयर, अब लगातार लग रहा अपर सर्किट, 14 नवंबर अहम दिन

संक्षेप: बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया बढ़त एक शॉर्ट-टर्म पुलबैक रैली हो सकती है, जो निवेशकों की आगामी नतीजों को लेकर उम्मीदों पर आधारित है। अगर कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो स्टॉक में और मजबूती देखी जा सकती है।

Wed, 12 Nov 2025 06:03 PMVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
Reliance Communications Ltd: टेलीकॉम सर्विस सेक्टर की माइक्रोकैप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (Reliance Communications Ltd) के शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है। आज बुधवार को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी का शेयर आज अपने अपर सर्किट लिमिट पर पहुंच गया, जिससे निवेशकों में नई उम्मीदें जगी हैं। इससे पहले बीते मंगलवार को भी कंपनी के शेयर में 5 पर्सेंट तक की तेजी देखी गई थी। आज के कारोबार में ₹1.24 रहा, जो ₹0.05 या 4.2% की बढ़त को दर्शाता है। यह प्रदर्शन कंपनी के सेक्टर औसत से 2.57% बेहतर रहा, जो लंबे समय बाद सकारात्मक ट्रेंड की ओर इशारा करता है। हालांकि, लंबी अवधि में इस शेयर ने तगड़ा झटका दिया है। बता दें कि 11 जनवरी 2008 को इस शेयर की कीमत 792 रुपये थी।

12 दिनों की गिरावट के बाद रुझान में सुधार

रिलायंस कम्युनिकेशंस के शेयर ने लगातार 12 कारोबारी सत्रों की गिरावट के बाद आज तेजी दर्ज की है। बाजार विश्लेषकों के अनुसार, यह बदलाव निवेशकों के नए विश्वास और संभावित तिमाही नतीजों की उम्मीदों से जुड़ा हो सकता है। हालांकि, शेयर अब भी अपने प्रमुख मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कंपनी के स्टॉक में पर्याप्त लिक्विडिटी बनी हुई है, जिससे लगभग ₹0.02 करोड़ के ट्रेड आसानी से संभव हैं, जो पाँच दिन के औसत ट्रेड वैल्यू का 2% है।

बोर्ड मीटिंग की घोषणा

कंपनी ने बीएसई (BSE) को सूचित किया है कि रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के निदेशक मंडल की बैठक 14 नवंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। इस बैठक में कंपनी के सितंबर तिमाही (Q2 FY26) और हाफ ईयर वित्तीय परिणामों (स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों) पर विचार और अप्रूवल किया जाएगा।

एनालिस्ट की राय

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि हालिया बढ़त एक शॉर्ट-टर्म पुलबैक रैली हो सकती है, जो निवेशकों की आगामी नतीजों को लेकर उम्मीदों पर आधारित है। अगर कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर आते हैं, तो स्टॉक में और मजबूती देखी जा सकती है।

वर्षा पाठक बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर करीब 2 साल से हिन्दुस्तान डिजिटल से जुड़ी हुई हैं। मूल रूप से मधुबनी (बिहार) की रहने वाली वर्षा लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें बिजनेस सेक्शन के अलग-अलग जॉनर की खबरों की समझ है। इसमें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी आदि शामिल हैं। करीब 7 साल से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय वर्षा ने यहां से पहले दैनिक भास्कर और नेटवर्क 18 में बतौर कंटेंट राइटर काम किया है। उन्हें रिपोर्टिंग का भी अनुभव है। करियर की छोटी अवधि में ही वर्षा के काम की ना सिर्फ सराहना हुई है बल्कि सम्मानित भी किया गया है। वर्षा ने जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में डिप्लोमा की डिग्री ली। और पढ़ें
