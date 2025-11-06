Hindustan Hindi News
RCB बिकने की कगार पर, कौन खरीद रहा? IPL टीम की मालिक कंपनी कर रही समीक्षा

RCB बिकने की कगार पर, कौन खरीद रहा? IPL टीम की मालिक कंपनी कर रही समीक्षा

संक्षेप: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की मालिक कंपनी यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (United Spirits Ltd), जो ब्रिटिश शराब कंपनी Diageo की भारतीय शाखा है, ने अपनी क्रिकेट टीम के निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू करने का ऐलान किया है।

Thu, 6 Nov 2025 07:01 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड, जो डिआजियो (Diageo) की भारतीय यूनिट है। यह अपनी आईपीएल और डब्ल्यूपीएल क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की समीक्षा कर रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने घोषणा की है कि वह अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, रॉयल चैलेंजर्स स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (RCSPL), के निवेश की रणनीतिक समीक्षा शुरू कर रही है।

मिंट की खबर के मुताबिक समीक्षा प्रक्रिया में यह संभावना भी शामिल है कि कंपनी RCB टीम को बेच सकती है, क्योंकि यह यूनाइटेड स्पिरिट्स के गैर-मुख्य राजस्व का हिस्सा है। यह कंपनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों की मालिक है, जो इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और विमेंस प्रीमियर लीग (WPL) में हिस्सा लेती हैं।

समीक्षा मार्च 2026 तक पूरी होगी

कंपनी ने कहा कि यह समीक्षा प्रक्रिया 31 मार्च 2026 तक पूरी होने की उम्मीद है। यूनाइटेड स्पिरिट्स के प्रबंध निदेशक और CEO, प्रवीन सोमेश्वर ने कहा कि कंपनी भारत में अपने मुख्य कारोबार यानी शराब उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना चाहती है ताकि सभी हितधारकों के लिए लंबी अविधि के लिए मूल्य सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने जोड़ा कि RCSPL कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति है, लेकिन यह उसके कोर बिजनेस का हिस्सा नहीं है। इसलिए, यह कदम कंपनी के पोर्टफोलियो को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में है।

अदर पूनावाला खरीद सकते हैं RCB

Mint की रिपोर्ट के अनुसार, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदर पूनावाला RCB टीम को खरीदने की योजना बना रहे हैं। संभावित सौदे की कीमत 1 से 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर (लगभग 10,600 करोड़ रुपये) बताई जा रही है, जो टीम के राजस्व से करीब 20 गुना है। वहीं, CNBC-TV18 की रिपोर्ट के अनुसार, पूनावाला पूरे RCB फ्रैंचाइजी को खरीदना चाहते हैं, केवल मामूली हिस्सेदारी नहीं।

बता दें पिछले वित्त वर्ष में RCB की आय 21 प्रतिशत घटकर 504 करोड़ रुपये रह गई, जबकि लाभ 36 प्रतिशत गिरकर 140 करोड़ रुपये पर आ गया। यह यूनाइटेड स्पिरिट्स की कुल आय का लगभग 9 प्रतिशत हिस्सा है।

