RBL बैंक में ₹26,850 करोड़ के विदेशी निवेश की सबसे बड़ी डील, शेयर 52-सप्ताह के हाई पर

RBL बैंक में ₹26,850 करोड़ के विदेशी निवेश की सबसे बड़ी डील, शेयर 52-सप्ताह के हाई पर

संक्षेप: प्राइवेट सेक्टर के बैंक RBL बैंक के शेयरों में सोमवार को 6.5% से अधिक की तेजी आई और यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। यह बढ़त एमीरेट्स NBD द्वारा बैंक में हिस्सेदारी खरीदने और उसके बाद खुले ऑफर (ओपन ऑफर) की घोषणा के बाद देखने को मिली।

Mon, 20 Oct 2025 10:39 AMDrigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
प्राइवेट सेक्टर के बैंक RBL बैंक के शेयरों में सोमवार को 6.5% से अधिक की तेजी आई और यह अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर तक पहुंच गया। यह बढ़त एमीरेट्स NBD द्वारा बैंक में हिस्सेदारी खरीदने और उसके बाद खुले ऑफर (ओपन ऑफर) की घोषणा के बाद देखने को मिली। यह सौदा ₹26,850 करोड़ (करीब $3 अरब) का है और भारतीय वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है।

निवेश और हिस्सेदारी का विवरण

डील के तहत Emirates NBD, RBL बैंक में 60% हिस्सेदारी खरीदेगा। यह निवेश ₹280 प्रति शेयर के प्रिफरेंशियल इश्यू के माध्यम से किया जाएगा, जो पिछले बंद भाव से लगभग 6.5% कम है।

इसके साथ ही, NBD को सेबी के टेकओवर नियमों के अनुसार, सार्वजनिक शेयरधारकों से 26% तक अतिरिक्त हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक खुला ऑफर देना होगा।

सौदे के पूरा होने के बाद, एममिरेट्स NBD अपनी भारत शाखाओं को RBI की गाइडलाइन के अनुसार RBL बैंक में मिला देगा।

विश्लेषकों की राय

एमके ग्लोबल ने कहा कि इस निवेश से बैंक की नेटवर्थ लगभग ₹160 अरब से बढ़कर ₹450 अरब तक पहुंच जाएगी और बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CET1) 13.5% से बढ़कर करीब 39% हो जाएगा।

इस कैपिटल ग्रोथ से बैंक को सस्ते फंडिंग स्रोत मिलेंगे और यह खुदरा और कॉरपोरेट क्षेत्रों में तेजी से विस्तार कर सकेगा। इससे बैंक की परिसंपत्ति पर प्रतिफल (RoA) और दीर्घकालीन विकास की संभावनाएं दोनों बेहतर होंगी।

शेयर रेटिंग और टार्गेट प्राइस

एमके ग्लोबल ने इस सौदे के बाद RBL बैंक का लक्ष्य मूल्य बढ़ाकर ₹300 से ₹350 कर दिया है और "खरीदें" (BUY) की रेटिंग बरकरार रखी है।

हालांकि, रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चूंकि प्रिफरेंशियल इश्यू और ओपन ऑफर की कीमत मौजूदा बाजार भाव से कम है, इसलिए कम अवधि में शेयर में कुछ स्थिरता या हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। असली लाभ लॉन्ग टर्म में दिख सकता है। CLSA और CITI ने भी इस लेनदेन को भारतीय वित्तीय क्षेत्र के लिए "ऐतिहासिक" बताया और कहा कि यह RBL बैंक के लिए नए युग की शुरुआत है।

तिमाही परिणाम (Q2 FY26)

बैंक ने जुलाई-सितंबर तिमाही में ₹179 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के ₹222.5 करोड़ से करीब 20% कम है।

इसमें गिरावट का कारण ₹44 करोड़ का मार्क-टू-मार्केट लॉस (असूचीबद्ध इक्विटी पर) बताया गया। नेट इंटरेस्ट इनकम भी घटकर ₹1,551 करोड़ रही, जबकि पिछली साल की समान अवधि में यह ₹1,615 करोड़ थी।

Emkay ने कहा कि यह परिणाम "मिश्रित" रहे हैं — वृद्धि दो अंकों में लौटी है, लेकिन अधिक राइट-ऑफ्स के कारण मुनाफे पर असर हुआ। प्रबंधन को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी छमाही में सुधार दिखेगा।

शेयर प्राइस ट्रेंड

सौदे की घोषणा के बाद RBL बैंक का शेयर लगभग 7% चढ़कर ₹319.65 तक पहुंच गया, जो इसका 52-सप्ताह का उच्च स्तर है। यह शेयर 2025 में मल्टीबैगर साबित हुआ है। साल की शुरुआत से अब तक इसमें 102% की बढ़त आई है और पिछले छह महीनों में 74% उछाल दर्ज किया गया है। सुबह 10:08 बजे तक RBL बैंक का शेयर ₹319.40 पर कारोबार कर रहा था, जो 6.64% की तेजी को दर्शाता है।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia
Drigraj Madheshia
