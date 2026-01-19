555% बढ़ा बैंक का मुनाफा, फिर भी शेयर के बुरे हाल, 9% टूट गया शेयर का दाम
प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। आरबीएल बैंक के शेयर BSE में 9 पर्सेंट लुढ़ककर 297.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद भी आरबीएल बैंक के शेयरों में तेज गिरावट आई है। आरबीएल बैंक (RBL Bank) का मुनाफा सालाना आधार पर 555 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले एक साल में इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में 87 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।
555% बढ़ा है आरबीएल बैंक का तिमाही मुनाफा
आरबीएल बैंक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 555 पर्सेंट बढ़कर 214 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक का मुनाफा 33 करोड़ रुपये था। वहीं, तिमाही आधार पर बैंक की प्रॉफिटैबिलिटी में 20 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। अगर पिछले एक साल में आरबीएल बैंक के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 20 जनवरी 2025 को बैंक के शेयर 158.50 रुपये पर थे। आरबीएल बैंक के शेयर 19 जनवरी 2026 को BSE में 297.40 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 331.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 146 रुपये है।
1657 करोड़ रुपये रही बैंक की इंटरेस्ट इनकम
आरबीएल बैंक (RBL Bank) की इंटरेस्ट इनकम चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 5 पर्सेंट बढ़कर 1657 करोड़ रुपये रही है। पिछले साल की समान अवधि में बैंक की इंटरेस्ट इनकम 1585 करोड़ रुपये थी। आरबीएल बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) 4.63 पर्सेंट रहा, यह पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि से 33 बेसिस प्वाइंट कम रहा है। दिसंबर 2025 तिमाही के दौरान बैंक की एसेट क्वॉलिटी में सुधार आया है। 31 दिसंबर 2025 को खत्म हुई तिमाही में बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशियो घटकर 1.88 पर्सेंट पहुंच गया, जो कि सितंबर 2025 तिमाही के आखिर में 2.32 पर्सेंट था।