555% बढ़ा बैंक का मुनाफा, फिर भी शेयर के बुरे हाल, 9% टूट गया शेयर का दाम

संक्षेप: आरबीएल बैंक के शेयर 9% टूटकर 297.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही के शानदार नतीजों के बाद भी बैंक के शेयरों में तेज गिरावट आई है। आरबीएल बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर 555% बढ़ा है।

प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक के शेयर सोमवार को धड़ाम हो गए हैं। आरबीएल बैंक के शेयर BSE में 9 पर्सेंट लुढ़ककर 297.40 रुपये पर पहुंच गए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही के जबरदस्त नतीजों के बाद भी आरबीएल बैंक के शेयरों में तेज गिरावट आई है। आरबीएल बैंक (RBL Bank) का मुनाफा सालाना आधार पर 555 पर्सेंट बढ़ा है। पिछले एक साल में इस प्राइवेट बैंक के शेयरों में 87 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है।

555% बढ़ा है आरबीएल बैंक का तिमाही मुनाफा

आरबीएल बैंक का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 555 पर्सेंट बढ़कर 214 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले की समान अवधि में बैंक का मुनाफा 33 करोड़ रुपये था। वहीं, तिमाही आधार पर बैंक की प्रॉफिटैबिलिटी में 20 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। अगर पिछले एक साल में आरबीएल बैंक के शेयरों के परफॉर्मेंस की बात करें तो 20 जनवरी 2025 को बैंक के शेयर 158.50 रुपये पर थे। आरबीएल बैंक के शेयर 19 जनवरी 2026 को BSE में 297.40 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। बैंक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 331.80 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 146 रुपये है।