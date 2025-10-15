बिक रही इस बड़े बैंक की हिस्सेदारी, शेयर पर टूट पड़े निवेशक, 5 साल के हाई पर भाव
संक्षेप: RBL Bank share: यह दूसरा दिन है जब प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक के शेयर में तेजी देखी गई। बता दें कि इस बैंक में यूएई के दूसरे सबसे बड़े लेंडर एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है।
RBL Bank share: प्राइवेट सेक्टर के आरबीएल बैंक के शेयर में बुधवार को तूफानी तेजी देखी गई और यह पांच साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन शेयर की कीमत 5 पर्सेंट बढ़कर ₹305 तक पहुंच गई। यह दूसरा दिन है जब बैंक के शेयर में तेजी देखी गई। बता दें कि इस बैंक में यूएई के दूसरे सबसे बड़े लेंडर एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी बड़ी हिस्सेदारी खरीदने की तैयारी में है।
51 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी, आरबीएल बैंक में 51 प्रतिशत नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। आरबीएल बैंक के शेयर की कीमत ₹300.50 के अपने पिछले उच्चतम स्तर को पार कर गई है, जो इसने जनवरी 2024 में छुआ था। वर्तमान में, यह मार्च 2020 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर है। 28 मई, 2019 को शेयर ने ₹716.55 का सर्वकालिक उच्च स्तर छुआ था। इस बीच, आरबीएल बैंक का बाजार मूल्य 20 जनवरी, 2025 को छुए गए अपने 52-सप्ताह के निम्नतम स्तर ₹146 से दोगुने से भी अधिक हो गया है।
क्या है पूरा प्लान?
यूएई का दूसरा सबसे बड़ा लेंडर एमिरेट्स एनबीडी बैंक पीजेएससी, तरजीही शेयर आवंटन और एक ओपन ऑफर के माध्यम से आरबीएल बैंक में 51 प्रतिशत बहुमत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए बातचीत कर रहा है। आरबीएल बैंक की बैलेंस शीट को मजबूत करने के उद्देश्य से पूंजी निवेश, एमिरेट्स एनबीडी को इसका सबसे बड़ा शेयरधारक बना देगा। नियंत्रण परिवर्तन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है।
18 अक्टूबर को बैठक
हाल ही में आरबीएल बैंक लिमिटेड ने बीएसई को सूचित किया है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक 18 अक्टूबर 2025 को निर्धारित है। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितंबर, 2025 को समाप्त अवधि के लिए वित्तीय परिणामों की घोषणा की जाएगी।