Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

तीन गुना बढ़ गया इस बड़े बैंक का मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान

Apr 25, 2026 05:10 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया। यह प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के ₹69 करोड़ से बढ़कर ₹230 करोड़ हो गया। इस बीच, बैंक ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है।

तीन गुना बढ़ गया इस बड़े बैंक का मुनाफा, डिविडेंड का भी ऐलान

RBL bank result: प्राइवेट सेक्टर के RBL बैंक ने मार्च तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। इस तिमाही में बैंक ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। ऐसे में अब सोमवार को जब शेयर बाजार में ट्रेडिंग होगी तो निवेशकों की नजर आरबीएल बैंक के शेयर पर होगी। बता दें कि शुक्रवार को बैंक के शेयर की कीमत करीब 3 पर्सेंट बढ़कर 321 रुपये पर पहुंच गई। शेयर का इंट्रा-डे रेंज 324.40 रुपये से 307.70 रुपये के बीच रहा।

कैसे रहे तिमाही नतीजे?

आरबीएल बैंक का नेट प्रॉफिट तीन गुना से ज्यादा बढ़ गया। यह प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के ₹69 करोड़ से बढ़कर ₹230 करोड़ हो गया। बैंक का सालाना नेट प्रॉफिट भी साल-दर-साल 18% बढ़कर ₹822 करोड़ हो गया। मार्च तिमाही के दौरान बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन गिरकर 4.41% पर आ गया। यह पिछले पांच तिमाहियों में सबसे कम है। पिछली तिमाही में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.63% था, जबकि पिछले साल इसी समय यह 4.89% था। नेट इंटरेस्ट इनकम साल-दर-साल 7% बढ़कर 1671 करोड़ रुपये हो गई जबकि अन्य इनकम 7% बढ़कर 1069 करोड़ रुपये रही।

ये भी पढ़ें:पस्त बाजार में रॉकेट बना अडानी का यह शेयर, ब्रोकरेज ने कहा- अभी और बढ़ेगा भाव

इस बीच, बैंक ने डिविडेंड का भी ऐलान किया है। बैंक के बोर्ड ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 1 रुपये का डिविडेंड देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे FY26 के लिए डिविडेंड 10% हो गया है।

क्या कहा बैंक के अधिकारी ने?

आरबीएल बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर आर सुब्रमण्यकुमार ने कहा- अब तक पश्चिम एशिया संकट का हमारे कारोबार पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। हमने ऐसी ग्रोथ हासिल की है जो इंडस्ट्री के सामान्य रुझानों से काफी आगे रही, जिसकी मुख्य वजह छोटे रिटेल लोन में आई तेजी और हमारी छोटे डिपॉजिट वाली फ्रेंचाइजी का लगातार मजबूत होना है। बैंक के पर्सनल लोन पोर्टफोलियो में कमी देखी गई। इसकी कुल जमा राशि में 25% की बढ़ोतरी हुई और यह 1.39 लाख करोड़ रुपये हो गई। बैंक के एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ और ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स का अनुपात मार्च के अंत में घटकर 1.45% रह गया।

ये भी पढ़ें:घाटे से मुनाफे में आया चर्चित बैंक, मैनेजमेंट में भी बदलाव, फोकस में रहेंगे शेयर

आरबीएल बैंक के एमडी ने कहा कि बैंक के अनसिक्योर्ड लोन का हिस्सा एक साल पहले के 28.5% से घटकर 24% रह गया है। बैंक इसे 20% से 25% के बीच बनाए रखना चाहेगा। इस तिमाही के दौरान बैंक ने 23 नई ब्रांच खोले, जिससे कुल ब्रांचों की संख्या बढ़कर 603 हो गई।

ये भी पढ़ें:रिलायंस जियो IPO पर मुकेश अंबानी ने दिया बड़ा अपडेट, निवेशकों को जानना जरूरी

एमिरेट्स एनबीडी बैंक को हिस्सेदारी मंजूरी

हाल ही में आरबीआई ने दुबई स्थित एमिरेट्स एनबीडी बैंक को आरबीएल बैंक में 74 प्रतिशत तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इससे यह बैंक, विदेशी बैंक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के दूसरे सबसे बड़े बैंक एमिरेट्स एनबीडी ने अक्टूबर 2025 में आरबीएल बैंक में 60 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 26,853 करोड़ रुपये में खरीदने का प्रस्ताव पेश किया था जिसके बाद यह मंजूरी दी गई।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,