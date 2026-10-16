इन दो बैंकों का होगा मर्जर, RBI ने दी मंजूरी, ग्राहकों पर पड़ेगा असर? जानिए

मुख्य बातें

RBL Bank-Emirates NBD Bank Merger: बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 16 अक्टूबर को एमिरेट्स एनबीडी बैंक (Emirates NBD Bank) की भारत में मौजूद तीन ब्रांचों को आरबीएल बैंक (RBL Bank) में मर्ज करने की मंजूरी दे दी है। यह फैसला 1 दिसंबर 2026 से लागू होगा। इसके बाद मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम में स्थित एमिरेट्स एनबीडी की ब्रांचें आरबीएल बैंक की ब्रांच के तौर पर काम करेंगी।

बता दें कि जून 2026 में UAE के बैंकिंग ग्रुप एमिरेट्स एनबीडी ने आरबीएल बैंक में 60 फीसदी हिस्सेदारी हासिल करने की प्रक्रिया पूरी की थी। अब दोनों बैंकों की भारतीय ब्रांचों के विलय से इस सौदे का अगला चरण भी पूरा होगा। ऐसे में ग्राहकों के मन में सवाल है कि इस मर्जर का उनके बैंक खाते, लेनदेन और दूसरी बैंकिंग सेवाओं पर क्या असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इस विलय से जुड़ी 5 अहम बातें।

1. RBI ने 1 दिसंबर की तारीख तय की भारतीय रिजर्व बैंक ने एमिरेट्स एनबीडी बैंक की भारतीय ब्रांचों को RBL बैंक में मिलाने की योजना को मंजूरी दी है। यह मंजूरी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 की धारा 44A(4) के तहत दी गई है। RBI के फैसले के मुताबिक, 1 दिसंबर 2026 से एमिरेट्स एनबीडी की भारत में मौजूद सभी ब्रांच RBL बैंक की ब्रांच के रूप में काम करेंगी। इससे दोनों बैंकों के भारतीय कारोबार को एक साथ लाने का रास्ता साफ हो गया है।

2. ₹26,000 करोड़ का निवेश कर चुका है एमिरेट्स एनबीडी एमिरेट्स एनबीडी ने 18 जून 2026 को RBL बैंक में अपनी बहुमत हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया पूरी की थी। इसके लिए बैंक ने करीब 2.75 अरब डॉलर यानी लगभग ₹26,000 करोड़ का निवेश किया। इस निवेश के बाद RBL बैंक की बढ़ी हुई शेयर पूंजी में एमिरेट्स एनबीडी की हिस्सेदारी 60 फीसदी हो गई। इस सौदे की घोषणा सबसे पहले 18 अक्टूबर 2025 को की गई थी। इसके तहत एमिरेट्स एनबीडी ने नए शेयर खरीदकर RBL बैंक में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। बता दें कि RBL Bank में हिस्सेदारी खरीदना और एमिरेट्स एनबीडी की भारतीय ब्रांचों का विलय दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। हिस्सेदारी खरीदने का काम जून में पूरा हुआ था, जबकि ब्रांचों का विलय दिसंबर से लागू होगा।

3. मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम की ब्रांच होंगी शामिल एमिरेट्स एनबीडी भारत में फिलहाल तीन ब्रांचों के जरिए काम करता है। ये ब्रांच मुंबई, चेन्नई और गुरुग्राम में हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने 20 जनवरी 2026 को इस प्रस्तावित सौदे से जुड़ी जानकारी दी थी। इसमें एमिरेट्स एनबीडी की भारतीय ब्रांचों को RBL बैंक में मिलाने की योजना भी शामिल थी। अब RBI की मंजूरी के बाद इन तीनों ब्रांचों का कारोबार RBL Bank के तहत आ जाएगा। यानी 1 दिसंबर से ये ब्रांच RBL Bank की ब्रांच के तौर पर काम करेंगी।

4. भारतीय बैंकिंग सेक्टर में बड़ा विदेशी निवेश एमिरेट्स एनबीडी और RBL बैंक के मुताबिक, यह सौदा भारतीय बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़े फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) और सबसे बड़े इक्विटी फंड जुटाने वाले सौदों में से एक है। इस निवेश से RBL बैंक को अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त पूंजी मिलेगी। वहीं, एमिरेट्स एनबीडी को भारत में अपने कारोबार का विस्तार करने और बैंकिंग सेक्टर में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का मौका मिलेगा। दोनों बैंकों का मानना है कि एमिरेट्स एनबीडी के रीजनल बैंकिंग एक्सपीरियंस और RBL बैंक के भारतीय नेटवर्क को एक साथ लाने से कारोबार बढ़ाने में मदद मिल सकती है।