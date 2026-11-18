मुख्य बातें

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चेतावनी दी है कि यस बैंक द्वारा जारी किए गए बॉन्ड को राइट-ऑफ (बट्टे खाते में डालने) के फैसले को पलटने वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय देश में बैंकों को संकट से उबारने की मौजूदा व्यवस्था को कमजोर कर सकता है। RBI के मुताबिक इससे जमाकर्ताओं के हितों पर भी असर पड़ सकता है। RBI का कहना है कि इससे भविष्य में किसी बैंक को वित्तीय संकट से निकालने में भी मुश्किलें आ सकती हैं। बता दें कि रिजर्व बैंक ने 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में फैसले पर दोबारा विचार करने के लिए याचिका दाखिल की है।

क्या है मामला? यह मामला 2020 में यस बैंक को बचाने से जुड़ा है। तब यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये मूल्य के एडिशनल टियर-1 (AT1) बॉन्ड को राइट-ऑफ कर दिया था। बता दें कि इन सिक्योरिटीज को इस तरह डिजाइन किया गया था कि जब बैंक वित्तीय संकट का सामना करें, तो ये नुकसान को झेल सकें। आसान भाषा में समझें तो जब कोई बैंक गंभीर वित्तीय संकट में फंसता है तो इन बॉन्ड के जरिए होने वाले नुकसान को निवेशक भी उठाते हैं।

RBI का क्या है तर्क? 13 नवंबर को दायर एक पुनर्विचार याचिका में RBI ने तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नुकसान झेलने से जुड़े अंतरराष्ट्रीय बेसल बैंकिंग नियमों के खिलाफ है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर के मुताबिक आरबीआई ने यह भी चेतावनी दी कि इन बॉन्ड को बहाल करने से यस बैंक के मौजूदा जमाकर्ताओं के हित खतरे में पड़ सकते हैं।

RBI के मुताबिक, AT1 बॉन्ड का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ही यह है कि बैंक के वित्तीय संकट में फंसने पर इनसे होने वाले नुकसान को बर्दाश्त किया जा सके। अगर बैंक के रेस्क्यू के बाद भी इन बॉन्ड को बहाल करना जरूरी हो जाएगा तो इनके जारी करने का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। RBI का कहना है कि अगर 8,414 करोड़ रुपये के बॉन्ड दोबारा बहाल किए जाते हैं तो यस बैंक को बचाने में पैसा लगाने वाले SBI और दूसरे निवेशकों की पूंजी का मूल्य प्रभावित हो सकता है।

यस बैंक की भी याचिका बता दें कि यस बैंक ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक पुनर्विचार याचिका दायर कर उसके आदेश की समीक्षा करने का अनुरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च, 2020 में 8,415 करोड़ रुपये के एडिशनल टियर-1 बॉन्ड को बट्टे खाते में डालने के बैंक के प्रशासक के फैसले को रद्द करने के बंबई हाईकोर्ट के निर्देश को बरकरार रखा गया था।