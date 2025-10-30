Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RBI wants rupee internationalisation to support developed economy goal check detail
भारतीय निर्यातक अब रुपये में कर रहे इनवॉइसिंग, अभी और बढ़ेगा कद!

भारतीय निर्यातक अब रुपये में कर रहे इनवॉइसिंग, अभी और बढ़ेगा कद!

संक्षेप: RBI के डिप्टी गवर्नर टी.रबी शंकर ने कहा कि इस मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और आने वाले वर्षों में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्यातक अब स्थानीय मुद्रा यानी रुपये में इनवॉइसिंग करने लगे हैं।

Thu, 30 Oct 2025 11:03 PMDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
वैसे तो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर है लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में कद बढ़ता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी.रबी शंकर ने कहा कि इस मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और आने वाले वर्षों में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्यातक अब स्थानीय मुद्रा यानी रुपये में इनवॉइसिंग करने लगे हैं, जो भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक अहम कदम है।

क्या कहा आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने?

इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक टी.रबी शंकर ने कहा कि जब आपकी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती, तब वैश्विक व्यापार में आपकी स्थिति सीमित रहती है। लेकिन भारत अब उस दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए सही माहौल तैयार करना होगा ताकि रुपया वैश्विक व्यापार में एक स्वीकृत मुद्रा बन सके। उन्होंने बताया कि रुपये में इनवॉइसिंग की संख्या बढ़ रही है, हालांकि यह अभी भी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने आगे बताया- हमें विश्वास है कि जैसे-जैसे हालात बनेंगे और व्यवसायी समुदाय में विश्वास बढ़ेगा, वैसे-वैसे लोग अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में रुपये का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण का एक और बड़ा कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ गिनी-चुनी मुद्राओं पर अत्यधिक निर्भरता से कई बार मुद्रा संकट पैदा होते हैं।

मानसिकता बदलने में लगता है समय

आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने बताया कि निर्यातकों और आयातकों की मानसिकता बदलने में समय लगता है लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है जो भारत को वित्तीय रूप से अधिक स्वतंत्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक बड़ी ताकत यह है कि वे अपने व्यापार का अधिकांश हिस्सा अपनी ही मुद्रा में करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई देश अपनी मुद्रा में व्यापार करता है, तो उसे विदेशी मुद्रा जोखिम से बहुत हद तक मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि भारतीय व्यवसाय भी धीरे-धीरे रुपये में लेन-देन करने लगें। टी. रबी शंकर ने यह भी कहा कि यदि भारत के वैश्विक लेन-देन रुपये में होने लगें, तो देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रा जोखिम का बोझ कम होगा। उन्होंने बताया कि यह न केवल भारत बल्कि हर देश के लिए सही है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
