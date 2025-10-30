भारतीय निर्यातक अब रुपये में कर रहे इनवॉइसिंग, अभी और बढ़ेगा कद!
संक्षेप: RBI के डिप्टी गवर्नर टी.रबी शंकर ने कहा कि इस मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और आने वाले वर्षों में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्यातक अब स्थानीय मुद्रा यानी रुपये में इनवॉइसिंग करने लगे हैं।
वैसे तो डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया कमजोर है लेकिन इसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में कद बढ़ता जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के डिप्टी गवर्नर टी.रबी शंकर ने कहा कि इस मुद्रा का अंतरराष्ट्रीयकरण औपचारिक रूप से शुरू हो चुका है और आने वाले वर्षों में इसमें तेजी देखने को मिलेगी। उन्होंने बताया कि भारतीय निर्यातक अब स्थानीय मुद्रा यानी रुपये में इनवॉइसिंग करने लगे हैं, जो भारत के विकसित अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक अहम कदम है।
क्या कहा आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने?
इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर के मुताबिक टी.रबी शंकर ने कहा कि जब आपकी मुद्रा अंतरराष्ट्रीय लेन-देन में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होती, तब वैश्विक व्यापार में आपकी स्थिति सीमित रहती है। लेकिन भारत अब उस दिशा में बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को इसके लिए सही माहौल तैयार करना होगा ताकि रुपया वैश्विक व्यापार में एक स्वीकृत मुद्रा बन सके। उन्होंने बताया कि रुपये में इनवॉइसिंग की संख्या बढ़ रही है, हालांकि यह अभी भी अपेक्षाकृत कम है। उन्होंने आगे बताया- हमें विश्वास है कि जैसे-जैसे हालात बनेंगे और व्यवसायी समुदाय में विश्वास बढ़ेगा, वैसे-वैसे लोग अपने अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में रुपये का इस्तेमाल बढ़ाएंगे। रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण का एक और बड़ा कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि कुछ गिनी-चुनी मुद्राओं पर अत्यधिक निर्भरता से कई बार मुद्रा संकट पैदा होते हैं।
मानसिकता बदलने में लगता है समय
आरबीआई डिप्टी गवर्नर ने बताया कि निर्यातकों और आयातकों की मानसिकता बदलने में समय लगता है लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया है जो भारत को वित्तीय रूप से अधिक स्वतंत्र बनाएगी। उन्होंने कहा कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की एक बड़ी ताकत यह है कि वे अपने व्यापार का अधिकांश हिस्सा अपनी ही मुद्रा में करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि जब कोई देश अपनी मुद्रा में व्यापार करता है, तो उसे विदेशी मुद्रा जोखिम से बहुत हद तक मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि हम चाहते हैं कि भारतीय व्यवसाय भी धीरे-धीरे रुपये में लेन-देन करने लगें। टी. रबी शंकर ने यह भी कहा कि यदि भारत के वैश्विक लेन-देन रुपये में होने लगें, तो देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रा जोखिम का बोझ कम होगा। उन्होंने बताया कि यह न केवल भारत बल्कि हर देश के लिए सही है।