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RBI का एक फैसला, 3% लुढ़क गए बैंकों के शेयर, निवेशकों ने क्यों बनाई दूरी?

Mar 30, 2026 06:35 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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निफ्टी बैंक में आज 2.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। एक्सिस बैंक, कोटक और इंडसइंड बैंक में 3 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के शेयरों में 2 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली।

RBI का एक फैसला, 3% लुढ़क गए बैंकों के शेयर, निवेशकों ने क्यों बनाई दूरी?

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के फैसले से आज बैंकिंग सेक्टर में हड़कंप मच गया। जिसकी वजह बैंकों के शेयरों की कीमतों में 3 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ‘नेट ओपन रुपया पोजीशन्र पर 100 मिलियन डॉलर का कैप लगा दिया है। बैंक के निर्देशों के अनुसार 10 अप्रैल से नियम कड़ा हो जाएगा। इस कड़ाई की वजह से मार्क टू मार्केट लॉस 4000 करोड़ रुपये मौजूदा तिमाही में हो सकता है। इस खबर ने बैंकिंग सेक्टर को हिला कर रख दिया है।

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बैंकों के शेयरों में गिरावट

निफ्टी बैंक में आज 2.5 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है। एक्सिस बैंक, कोटक और इंडसइंड बैंक में 3 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एसबीआई के शेयरों में 2 प्रतिशत तक की गिरावट देखने को मिली। बता दें, हर एक दिन की समाप्ति के बाद नेट ओपन पोजीशनल 100 मिलियन डॉलर रखना होगा। मौजूदा समय में बैंक अपनी कुल पूंजी का 25 प्रतिशत पोजीशन रख सकते थे।

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RBI के पास पहुंचे बैंक

नियमों में कड़ाई के बाद कई बैंक आरईबीआई के पास पहुंचे हैं। बैंकों ने टाइमलाइन को आगे बढ़ाने का आग्रह सेंट्रल बैंक से किया है। बैंकों की दलील है कि समय काफी कम है। ऐसे में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

95 रुपये के पार पहुंच गया था रुपया

रुपया सोमवार को दिन में कारोबार के दौरान अमेरिका मुद्रा के मुकाबले 95 के स्तर को पार कर गया और अंत में 94.78 (अस्थायी) प्रति डॉलर पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, पश्चिम एशिया संघर्ष के 31वें दिन में प्रवेश करने से बाजारों में अनिश्चितता बनी रही और रुपये में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। कारोबार के दौरान रुपये में 165 पैसे का उतार-चढ़ाव देखने को मिला।

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अंतर बैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया 93.62 प्रति डॉलर पर खुला और फिर मजबूत होकर 93.57 प्रति डॉलर तक पहुंच गया। यह पिछले बंद स्तर के मुकाबले 1.28 रुपये की बढ़त थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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