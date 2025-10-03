नियम तोड़ने पर RBI का बड़ा एक्शन, फाइनेंस की इन 2 कंपनियों पर लगाया जुर्माना

क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केवाईसी निर्देश, 2016 के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर एचडीबी फाइनेंशियल पर भी 4.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से जुड़े कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प पर 31.80 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा केवाईसी निर्देश, 2016' के कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज पर भी 4.2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

क्या कहा आरबीआई ने? रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने 31 मार्च, 2024 तक अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2024) के लिए एक वैधानिक निरीक्षण किया। रिजर्व बैंक के निर्देशों और संबंधित पत्राचार का पालन न करने के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस पर बैंक के जवाब, उसके द्वारा दिए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियां और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिजर्व बैंक ने पाया कि आरोप मौद्रिक जुर्माना लगाने के लिए उपयुक्त थे। अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्प ने कुछ क्रेडिट कार्डधारकों के रिफंड/विफल/गलत लेनदेन से उत्पन्न क्रेडिट शेष को उनके बैंक खातों में वापस करने का कोई प्रयास नहीं किया।