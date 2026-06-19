Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

इस क्रेडिट कार्ड पर सरकार देती है लोन, अब RBI ने बदल दिए नियम

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • आरबीआई ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना के मानदंडों में संशोधन किया है
  • इसके तहत लोन मंजूर करने और चुकाने के प्रोग्राम में एकरूपता लाने के मकसद से फसल सीजन की परिभाषा को एक जैसा किया गया है
इस क्रेडिट कार्ड पर सरकार देती है लोन, अब RBI ने बदल दिए नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के मानदंडों में संशोधन किया है। इसके तहत लोन मंजूर करने और चुकाने के प्रोग्राम में एकरूपता लाने के मकसद से फसल सीजन की परिभाषा को एक जैसा किया गया है। आरबीआई (कॉमर्शियल बैंक–केसीसी योजना) निर्देश 2026 अगले वर्ष जनवरी से लागू होंगे। आरबीआई ने कहा कि ये निर्देश केसीसी योजना के तहत बैंक प्रणाली से पर्याप्त और समय पर लोन सहायता की रूपरेखा तैयार करने के लिए जारी किए जा रहे हैं। इसका मकसद खेती और उससे जुड़े कामों में लगे कर्जदारों की वर्किंग कैपिटल और निवेश ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना है।

फसल मौसम की परिभाषा में बदलाव

फसल मौसम की परिभाषा को 'आय पहचान और संपत्ति वर्गीकरण' (आईआरएसी) नियमों के अनुरूप बनाने के लिए संशोधित किया गया है। आरबीआई निर्देशों के अनुसार- केसीसी योजना के उद्देश्य से शॉर्ट टर्म फसलों के लिए फसल मौसम की अवधि 12 माह और लॉन्ग टर्म फसलों के लिए 18 माह निर्धारित की जाएगी। फसल मौसम से आशय फसल की बुवाई से लेकर उसकी कटाई और विपणन तक की अवधि से है। केंद्रीय बैंक ने फरवरी में संशोधित केसीसी योजना पर मसौदा निर्देश जारी कर आम जनता और संबंधित पक्षों से सुझाव मांगे थे।

ये भी पढ़ें:पेट्रोल और डीजल के दाम में बड़ी कटौती, ग्लोबल टेंशन कम होते ही इस सरकार का ऐलान

आरबीआई ने बिना जमानत वाले लोन की सीमा बढ़ाने संबंधी सुझावों को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह सीमा दिसंबर 2024 में ही बढ़ाई जा चुकी है और फिलहाल इसमें और वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, दो लाख रुपये तक के एग्री लोन के लिए स्वेच्छा से सोना या चांदी गिरवी रखना कृषि क्षेत्र में बिना गारंटी ऋण संबंधी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

किसान क्रेडिट कार्ड के पात्र लाभार्थी

इसके लाभार्थियों की बात करें तो व्यक्तिगत किसान और संयुक्त उधारकर्ता जो मालिक-कृषक हैं। वहीं, किरायेदार किसान, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार भी इसके लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना में स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और संयुक्त देयता समूह (जेएलजी) भी शामिल हैं, जिनमें काश्तकार किसानों और बटाईदारों द्वारा गठित समूह सम्मिलित हैं।

ये भी पढ़ें:सेबी ने शेयर ट्रांसफर के नियमों में किया बड़ा बदलाव, नॉमिनी को मिलेगी राहत
ये भी पढ़ें:केंद्रीय कर्मचारियों को 5 प्रमोशन की गारंटी? 8वें वेतन आयोग के फैसले पर नजर

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2025-26 में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) लोन देने की सीमा बढ़ा दी थी। एमआईएस के तहत फसल कर्ज की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। वहीं, मत्स्य पालन और संबद्ध गतिविधियों के लिए लोन सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। तीन लाख रुपये तक के शॉर्ट टर्म एग्री लोन 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध हैं। वहीं, समय पर री-पेमेंट के लिए अतिरिक्त 3 प्रतिशत छूट के साथ, प्रभावी दर को 4 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,