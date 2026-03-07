Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस चर्चित बैंक को RBI ने दी अहम मंजूरी, अब शेयर में हलचल की उम्मीद

Mar 07, 2026 10:06 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आरबीआई ने बैंक के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसे प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी किसी गैर-संचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) में रखने की आवश्यकता के बिना एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति देने की बात कही गई थी।

इस चर्चित बैंक को RBI ने दी अहम मंजूरी, अब शेयर में हलचल की उम्मीद

AU Small Finance Bank share: सोमवार को जब बाजार में ट्रेडिंग होगी तब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसे प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी किसी गैर-संचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) में रखने की आवश्यकता के बिना एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति देने की बात कही गई थी। नियामक ने पहले परिवर्तन के लिए यह शर्त रखी थी।

इसके बजाय, नियामक ने अब कहा है कि NOFHC स्ट्रक्चर की जरूरत केवल तभी होगी जब बैंक या उसका प्रमोटर भविष्य में कोई समूह इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। वर्तमान में, बैंक के प्रमोटर संजय अग्रवाल और उनका परिवार, मायस होल्डिंग्स के साथ मिलकर बैंक में लगभग 23 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। अग्रवाल बैंक के प्रबंध एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।

क्या कहा बैंक ने?

बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा- सैद्धांतिक स्वीकृति के हिस्से के रूप में आरबीआई ने यह शर्त रखी थी कि परिवर्तित 'यूनिवर्सल बैंक' में प्रमोटरों/प्रमोटर समूह की शेयरधारिता एक NOFHC के माध्यम से रखी जाए। बैंक ने आगे कहा कि आरबीआई ने अब इस शर्त को बदल दिया है। बैंक ने कहा कि NOFHC की यह आवश्यकता अब परिवर्तित यूनिवर्सल बैंक पर भी लागू होगी, यदि बैंक या इसके प्रवर्तक (प्रवर्तक समूह सहित) भविष्य में कोई समूह इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं।

ये भी पढ़ें:₹69 तक जा सकता है यह इंफ्रा शेयर, तीन साल में कर्ज फ्री होने का है प्लान
ये भी पढ़ें:यस बैंक के ₹21 वाले शेयर पर रखें नजर, सोमवार को इस खबर का दिखेगा असर
ये भी पढ़ें:जमा पैसे पर 7.5% ब्याज, 2 साल में मैच्योरिटी, सरकार ने बंद कर रखी है स्कीम

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पिछले अगस्त में आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई थी, जिससे यह आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। नियामक ने बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए 18 महीने का समय दिया है।

शेयर का परफॉर्मेंस

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 964.10 रुपये पर है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। मार्च 2025 में शेयर 479 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,038.75 रुपये है। अब सोमवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।

मैनेजमेंट पर भी हुआ है फैसला

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट पर भी हाल ही में फैसला हुआ है। इसके तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने संजय अग्रवाल को फिर से बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। यह पुनर्नियुक्ति 19 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगी और अगले तीन वर्षों की अवधि के लिए होगी। इससे पहले निदेशक मंडल ने 17 अक्टूबर, 2025 को और शेयरधारकों ने 26 दिसंबर, 2025 को इस पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी थी, जो रिजर्व बैंक के अंतिम मंजूरी पर निर्भर थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,