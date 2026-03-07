इस चर्चित बैंक को RBI ने दी अहम मंजूरी, अब शेयर में हलचल की उम्मीद

आरबीआई ने बैंक के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसे प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी किसी गैर-संचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) में रखने की आवश्यकता के बिना एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति देने की बात कही गई थी।

AU Small Finance Bank share: सोमवार को जब बाजार में ट्रेडिंग होगी तब एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंक के उस अनुरोध को स्वीकार कर लिया है जिसमें उसे प्रमोटरों को अपनी हिस्सेदारी किसी गैर-संचालित वित्तीय होल्डिंग कंपनी (NOFHC) में रखने की आवश्यकता के बिना एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने की अनुमति देने की बात कही गई थी। नियामक ने पहले परिवर्तन के लिए यह शर्त रखी थी।

इसके बजाय, नियामक ने अब कहा है कि NOFHC स्ट्रक्चर की जरूरत केवल तभी होगी जब बैंक या उसका प्रमोटर भविष्य में कोई समूह इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। वर्तमान में, बैंक के प्रमोटर संजय अग्रवाल और उनका परिवार, मायस होल्डिंग्स के साथ मिलकर बैंक में लगभग 23 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। अग्रवाल बैंक के प्रबंध एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं।

क्या कहा बैंक ने? बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा- सैद्धांतिक स्वीकृति के हिस्से के रूप में आरबीआई ने यह शर्त रखी थी कि परिवर्तित 'यूनिवर्सल बैंक' में प्रमोटरों/प्रमोटर समूह की शेयरधारिता एक NOFHC के माध्यम से रखी जाए। बैंक ने आगे कहा कि आरबीआई ने अब इस शर्त को बदल दिया है। बैंक ने कहा कि NOFHC की यह आवश्यकता अब परिवर्तित यूनिवर्सल बैंक पर भी लागू होगी, यदि बैंक या इसके प्रवर्तक (प्रवर्तक समूह सहित) भविष्य में कोई समूह इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को पिछले अगस्त में आरबीआई से यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई थी, जिससे यह आरबीआई की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया। नियामक ने बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित होने के लिए 18 महीने का समय दिया है।

शेयर का परफॉर्मेंस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर परफॉर्मेंस की बात करें तो 964.10 रुपये पर है। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ। मार्च 2025 में शेयर 479 रुपये पर था। यह शेयर के 52 हफ्ते का लो है। वहीं, शेयर के 52 हफ्ते का हाई 1,038.75 रुपये है। अब सोमवार को इस शेयर पर निवेशकों की नजर रहेगी।