साइबर फ्रॉड पर RBI की बड़ी तैयारी, अब पीड़ित ग्राहकों को मिलेंगे पैसे
केंद्रीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने साइबर फ्रॉड के शिकार ग्राहकों के लिए बड़ी योजना बनाई है। अब ऐसे ग्राहकों को धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन के मामले में 25,000 रुपये तक का हर्जाना मिल सकेगा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी बयान में इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कम मूल्य के धोखाधड़ी वाले ट्रांजैक्शन के मामलों में 25,000 रुपये तक का हर्जाना देने के लिए एक फ्रेमवर्क लाने का प्रस्ताव है। हालांकि, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया लेकिन यह माना जा रहा है कि यह हर्जाना बैंक देंगे।
यह पहली बार है जब आरबीआई ने साइबर फ्रॉड मामले में पीड़ित को हर्जाने देने की पहल की है। RBI के डेटा के मुताबिक भारतीय बैंकों ने वित्त वर्ष 2024-25 में कार्ड और इंटरनेट-आधारित ट्रांजैक्शन से जुड़े धोखाधड़ी के 13,469 मामले दर्ज किए, जिससे 520 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। वहीं, 2023-24 में 29,080 धोखाधड़ी और 1,457 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
साइबर फ्रॉड की शिकायत
सबसे पहले बैंक/पेमेंट ऐप को सूचित करें। इसके बाद 1930 पर कॉल करें। यह नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन का ऑफिशियल नंबर है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। इसके लिए वेबसाइट https://cybercrime.gov.in पर विजिट करें। यहां सभी डिटेल भरने के बाद Acknowledgement नंबर मिलेगा। इसे सेव करके रखना जरूरी है। इस नंबर को लेकर नजदीकी साइबर सेल/पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। आप शिकायत का स्टेटस cybercrime.gov.in पर ट्रैक कर सकते हैं।
कर्ज वसूली एजेंटों पर लगाम लगाने की तैयारी
इसके अलावा, रिजर्व बैंक की कर्ज वसूली एजेंटों पर लगाम लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की भी योजना है। गवर्नर ने कहा कि आरबीआई उत्पादों की गलत तरीके से बिक्री, अनधिकृत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में ग्राहकों की जिम्मेदारी को सीमित करने, कर्ज वसूली तथा वसूली एजेंट को जोड़ने को लेकर दिशानिर्देश जारी करेगा। उन्होंने कहा कि हम डिजिटल भुगतान की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संभावित उपायों पर एक परिचर्चा पत्र भी लाएंगे। इन उपायों में विलंबित क्रेडिट और वरिष्ठ नागरिकों जैसे विशिष्ट वर्ग के उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त प्रमाणीकरण शामिल हो सकते हैं।