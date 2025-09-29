टाटा सन्स पर मार्केट में लिस्ट होने का RBI का दबाव, खत्म हो रही डेडलाइन

भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक रूप से शेयर बाजार में लिस्ट होने का दबाव बनाया है। 30 सितंबर, 2025 की आखिरी डेडलाइ नजदीक आने के साथ ही, यह मामला बहुत चर्चा में है।

भारत के सबसे बड़े बिजनेस समूह टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा सन्स भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक रूप से शेयर बाजार में लिस्ट होने का दबाव बनाया है। 30 सितंबर, 2025 की आखिरी डेडलाइ नजदीक आने के साथ ही, यह मामला बहुत चर्चा में है। टाटा ग्रुप इस लिस्टिंग के खिलाफ है और चाहता है कि कंपनी निजी ही बनी रहे।

आरबीआई की सख्ती रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने टाटा सन्स को एक 'ऊपरी स्तर की नॉन-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' (Upper-Layer NBFC) के रूप में वर्गीकृत किया है। इस वर्गीकरण के नियमों के अनुसार, कंपनी को इसकी सूची में आने के तीन साल के भीतर खुद को सार्वजनिक रूप से लिस्ट करना अनिवार्य है। 30 सितंबर, 2025 की डेडलाइन इसी नियम का हिस्सा है।

टाटा सन्स की मुश्किल टाटा सन्स इस लिस्टिंग को लेकर तैयार नहीं है। कंपनी का तर्क है कि अभी उसकी संरचना लिस्टिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। साथ ही, सेमीकंडक्टर और एविएशन जैसे उसके नए और पूंजी-गहन व्यवसायों पर ध्यान देने की जरूरत है। एक सार्वजनिक कंपनी बनने से उसकी कार्य करने की स्वतंत्रता और लचीलापन प्रभावित हो सकता है।

बचाव के उपाय इस लिस्टिंग से बचने के लिए, टाटा सन्स ने मार्च 2024 में आरबीआई से अपना NBFC रजिस्ट्रेशन रद्द करने के लिए आवेदन किया है। कंपनी ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच ₹20,642 करोड़ का कर्ज चुकाकर खुद को नकदी-अधिशेष वाली कंपनी बना लिया है, जो एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

शेयर होल्डर्स में मतभेद टाटा सन्स के दो सबसे बड़े शेयरधारकों के इस मसले पर अलग-अलग राय हैं। टाटा ट्रस्ट्स 66% हिस्सेदार है। यह चाहता है कि कंपनी निजी बनी रहे।

दूसरी ओर, शापूरजी पलोनजी ग्रुप 18.37% हिस्सेदार है। यह लिस्टिंग चाहते हैं ताकि उनकी हिस्सेदारी का मूल्य निकल सके और उन्हें अपने कर्ज से निजात पाने में मदद मिल सके।

अगला कदम क्या है? जनवरी 2025 में आरबीआई ने कहा था कि टाटा सन्स का डी-रजिस्ट्रेशन आवेदन विचाराधीन है। डेडलाइन समाप्त होने तक RBI की तरफ से कोई नया बयान नहीं आया है, इसलिए अब यह देखना बाकी है कि RBI टाटा सन्स की दलीलों को स्वीकार करता है या फिर अपने लिस्टिंग के आदेश पर कायम रहता है।

टाटा ग्रुप की किस कंपनी में टाटा सन्स की कितनी हिस्सेदारी टाटा स्टील 3.1

टाटा मोटर्स 3.1

टाटा केमिकल 2.5

टाटा पावर 1.7

इंडियन होटल्स 1.1

टाटा इंडस्ट्रीज 0.6

टाटा कंज्यूमर 0.4

टाटा इंटरनेशनल 0.4

टाटा इन्वेस्ट कॉर्प 0.1