Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़rbi policy highlights from inflation gdp growth to rupee internationalisation

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 10:58 AM
महंगाई, जीडीपी ग्रोथ से लेकर रुपये के अंतराष्ट्रीयकरण तक RBI पॉलिसी मुख्य बातें

RBI policy highlights: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को मौजूदा घरेलू और वैश्विक परिस्थितियों पर गौर करते हुए प्रमुख नीतिगत दर रेपो को 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) की सोमवार से शुरू तीन दिवसीय बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा, ''एमपीसी ने आम सहमति से रेपो रेट को 5.5 प्रतिशत पर बरकरार रखने का निर्णय किया है।''

क्या है रेपो रेट

रेपो वह ब्याज दर है, जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपनी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय बैंक से कर्ज लेते हैं। रेपो रेट के अनचेंज्ड रहने से आवास, वाहन समेत अन्य खुदरा कर्ज पर ब्याज में बदलाव होने की संभावना नहीं है।

आरबीआई मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

ब्याज दरें अपरिवर्तित: आरबीआई ने रेपो रेट 5.5% पर बनाए रखा और मौद्रिक नीति का रुख 'तटस्थ' रहने दिया। यह इस साल जून में 50 आधार अंकों की कटौती के बाद लगातार दूसरी बार रुकावट है।

GDP आउटलुक बेहतर: आरबीआई ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) विकास दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया।

मुद्रास्फीति अनुमान कम हुआ: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए मुद्रास्फीति (मुद्रास्फीति) के पूर्वानुमान को 3.1% से घटाकर 2.6% कर दिया गया।

जीएसटी सुधार का प्रभाव: आरबीआई गवर्नर मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी दरों में तर्कसंगतता (सुधार) से महंगाई दरों पर नरम पड़ने का असर पड़ने की उम्मीद है।

भारतीय रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण: भूटान, नेपाल और श्रीलंका के बैंकों को अब अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को भारतीय रुपये में ऋण देने की अनुमति होगी।

अतिरिक्त उपाय: आरबीआई ने वास्तविक अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह में सुधार के उपायों का प्रस्ताव रखा है। आरबीआई गवर्नर ने बीमा प्रीमियम और लोन लिमिट्स में सुधारों का प्रस्ताव रखा। आरबीआई ने नोटिफायड ऋण प्रतिभूतियों पर लोन देने की सीमा को हटाने, शेयरों पर ऋण देने की सीमा को ₹20 लाख से बढ़ाकर ₹1 करोड़ प्रति व्यक्ति करने और आईपीओ वित्तपोषण सीमा को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹25 लाख प्रति व्यक्ति करने का प्रस्ताव रखा।

