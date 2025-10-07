RBI plans to empower ombudsman to award up to 30 lakh rupees compensation to aggrieved bank customers RBI की बड़ी तैयारी! अब इन ग्राहकों को ₹30 लाख तक का फायदा, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RBI plans to empower ombudsman to award up to 30 lakh rupees compensation to aggrieved bank customers

RBI की बड़ी तैयारी! अब इन ग्राहकों को ₹30 लाख तक का फायदा

यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होगा, जहां ग्राहक को बैंक की लापरवाही या गलत व्यवहार के कारण अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी हो। इसके अलावा, 1 नवंबर 2025 से, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहक भी अपनी शिकायतें बैंकिंग ओम्बड्समैन के समक्ष दर्ज करा सकेंगे।

Varsha Pathak लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 07:39 PM
share Share
Follow Us on
RBI की बड़ी तैयारी! अब इन ग्राहकों को ₹30 लाख तक का फायदा

RBI News: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक ग्राहकों के हित में एक अहम प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत, बैंकिंग लोकपाल अब किसी ग्राहक को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के रूप में अधिकतम ₹30 लाख तक का मुआवजा देने का अधिकार रखेगा। यह कदम आरबीआई की उस पहल का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य लोकपाल व्यवस्था को मजबूत करना और ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि करना है।

क्या है डिटेल

आरबीआई के अनुसार, बैंकिंग ओम्बड्समैन को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी ग्राहक को मानसिक उत्पीड़न या शिकायत दर्ज कराने में लगे समय की क्षति के लिए अधिकतम ₹3 लाख रुपये तक का मुआवजा दे सके। यह प्रावधान उन मामलों पर लागू होगा, जहां ग्राहक को बैंक की लापरवाही या गलत व्यवहार के कारण अतिरिक्त परेशानी झेलनी पड़ी हो। इसके अलावा, 1 नवंबर 2025 से, राज्य सहकारी बैंकों और केंद्रीय सहकारी बैंकों के ग्राहक भी अपनी शिकायतें बैंकिंग ओम्बड्समैन के समक्ष दर्ज करा सकेंगे।

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी ग्राहक को शिकायत दर्ज कराने के 30 दिनों के भीतर बैंक से कोई जवाब नहीं मिलता, तो वह सीधे अपनी शिकायत को आरबीआई के ओम्बड्समैन प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा सकता है। केंद्रीय बैंक का कहना है कि यह कदम न केवल ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि बैंकों की जवाबदेही भी बढ़ाएगा, जिससे ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार आएगा।

Business News Business Latest News Business News In Hindi अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।