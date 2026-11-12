RBI का नया नियम! बिना बैंक अकाउंट भी ₹50,000 तक भेज सकेंगे कैश, NEFT ट्रांसफर के नियम बदले; जानें पूरी डिटेल्स

मुख्य बातें

RBI Money Transfer Rules: अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आप किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में पैसे भेजना चाहते हैं, तो आपके लिए काम की खबर है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने घरेलू मनी ट्रांसफर यानी DMT (Domestic Money Transfer) से जुड़े नियमों को एक नए फ्रेमवर्क के तहत जारी किया है। इसके तहत बैंक शाखा में जाकर नकद पैसे जमा करके NEFT के जरिए किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में ₹50,000 तक ट्रांसफर किए जा सकते हैं।खास बात यह है कि इस सुविधा का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी नहीं कि आपका उसी बैंक में खाता हो। हालांकि, BC (Business Correspondent) या ATM के जरिए कैश जमा करके पैसे भेजने की सीमा अलग रखी गई है। RBI के नए निर्देश 11 नवंबर 2026 से लागू हो गए हैं।

बिना बैंक अकाउंट के ₹50,000 कैसे भेज सकेंगे? RBI के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, कोई भी व्यक्ति बैंक शाखा में जाकर कैश के जरिए दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में NEFT कर सकता है। इसके लिए एक बार में अधिकतम ₹50,000 भेजने की अनुमति है। मान लीजिए आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है और आपको अपने परिवार के किसी सदस्य या परिचित के खाते में ₹40,000 भेजने हैं। ऐसी स्थिति में आप बैंक शाखा जाकर नकद रकम जमा कर सकते हैं और NEFT के जरिए पैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके लिए आपको निर्धारित पहचान संबंधी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

ATM और बैंकिंग एजेंट के जरिए कितने पैसे भेज सकते हैं?

अगर आप बैंक शाखा जाने के बजाय Business Correspondent (BC), ATM या दूसरे अधिकृत माध्यमों से नकद पैसे भेजना चाहते हैं, तो इसकी सीमा अलग है।

RBI ने इसके लिए ये लिमिट तय की हैं:

एक ट्रांजैक्शन: अधिकतम 5,000

एक महीने में: अधिकतम 25,000 प्रति व्यक्ति

यानी BC या ATM के जरिए एक बार में ₹5,000 से ज्यादा कैश ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। महीनेभर में भी कुल रकम ₹25,000 से अधिक नहीं हो सकती।

बिना बैंक खाते वाला व्यक्ति कितने पैसे कैश में प्राप्त कर सकता है?

RBI ने सिर्फ पैसे भेजने ही नहीं, बल्कि बैंक अकाउंट नहीं रखने वाले व्यक्ति को नकद रकम उपलब्ध कराने के नियम भी तय किए हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक खाते से ऐसे लाभार्थी को पैसे भेजता है, जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, तो संबंधित बैंक ATM, Business Correspondent या दूसरे अधिकृत माध्यम से उसे कैश उपलब्ध करा सकता है।

इस कैश पे-आउट सर्विस के तहत:

एक बार में अधिकतम 10,000 मिल सकते हैं।

एक महीने में एक लाभार्थी को अधिकतम 25,000 दिए जा सकते हैं।

इस सुविधा से उन लोगों को मदद मिल सकती है, जिन्हें बैंकिंग सेवाओं तक सीधी पहुंच नहीं है।

पैसे भेजने के लिए KYC जरूरी, मोबाइल नंबर भी होगा वेरिफाई

RBI ने कैश के जरिए पैसे भेजने की सुविधा के साथ सुरक्षा के नियम भी स्पष्ट किए हैं। इसका उद्देश्य फर्जीवाड़े और संदिग्ध लेनदेन पर रोक लगाना है। इसके तहत पैसे भेजने वाले व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। बैंक या अधिकृत बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट (Business Correspondent) को ये जानकारियां लेनी होंगी:

वेरिफाइड मोबाइल नंबर

खुद से प्रमाणित OVD (Officially Valid Document)

पैसे भेजने वाले व्यक्ति की जरूरी पहचान संबंधी जानकारी

इसके अलावा हर ट्रांजैक्शन के लिए AFA (Additional Factor of Authentication) अनिवार्य होगा। यानी सिर्फ मोबाइल नंबर और पहचान पत्र देना पर्याप्त नहीं होगा, लेनदेन के दौरान अतिरिक्त प्रमाणीकरण भी करना होगा।

ट्रांजैक्शन पर बैंक रखेंगे नजर

RBI ने बैंकों और अन्य अधिकृत संस्थाओं को कैश ट्रांसफर पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।इसके तहत किसी खाते में अचानक बड़ी संख्या में पैसे आने या असामान्य ट्रांजैक्शन होने पर जांच करनी होगी। संदिग्ध लेनदेन की जानकारी संबंधित अधिकारियों को भी देनी होगी। इसके अलावा NEFT और IMPS के मैसेज में पैसे भेजने वाले की जानकारी शामिल करना जरूरी होगा। ट्रांजैक्शन कैश के जरिए किया गया है, इसकी पहचान भी सिस्टम में दर्ज रहेगी। RBI के मुताबिक, इन सुविधाओं के तहत होने वाले ट्रांसफर रियल टाइम या लगभग रियल टाइम में पूरे किए जाने की उम्मीद है।

क्या बैंक इस सुविधा के लिए चार्ज भी ले सकते हैं?

हां, RBI के नए नियमों के तहत बैंक और गैर-बैंकिंग संस्थाएं डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर सर्विस (Domestic Money Transfer Service) के लिए उचित शुल्क तय कर सकती हैं। इसलिए कैश के जरिए पैसे भेजने से पहले संबंधित बैंक से ट्रांजैक्शन चार्ज की जानकारी लेना बेहतर होगा। अगर ग्राहक को इस सेवा से जुड़ी कोई शिकायत होती है, तो उसके निपटारे के लिए शिकायत समाधान की व्यवस्था भी लागू होगी। ऐसी शिकायतें RBI इंटीग्रेटेड Ombudsman स्कीम, 2026 के दायरे में आएंगी।

क्या बदला है और क्या पहले जैसा ही रहेगा?

RBI ने 11 नवंबर को डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर डायरेक्शन 2026 (Domestic Money Transfer Directions, 2026) जारी किए हैं। इसके जरिए 2011 और 2024 में जारी किए गए पुराने निर्देशों को एक ही फ्रेमवर्क में शामिल कर दिया गया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ₹50,000 की NEFT सीमा या ATM और BC के जरिए पैसे भेजने की लिमिट में कोई नई बढ़ोतरी नहीं की गई है। ये सीमाएं पहले से लागू थीं। नए निर्देशों में इन्हें दोबारा स्पष्ट करते हुए KYC, अतिरिक्त प्रमाणीकरण और निगरानी से जुड़े प्रावधानों को एक जगह समेटा गया है।

ये नियम देश के निर्धारित कमर्शियल बैंकों, रीजनल रूरल बैंकों, को-ऑपरेटिव बैंकों और अधिकृत पेमेंट सिस्टम ऑपरेटरों पर लागू होंगे। कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर इन दिशा-निर्देशों के दायरे से बाहर रहेंगे।

आम लोगों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह सुविधा?