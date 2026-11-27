ATM से पैसे निकालने वालों के लिए RBI का नया नियम, फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होते ही बैंक भेजेंगे अलर्ट
मुख्य बातें
- RBI ने 27 नवंबर को ATM और PoS मशीनों से कैश निकालने से जुड़े नियमों को एक जगह जोड़कर नए मास्टर निर्देश जारी किए हैं
- इसके तहत अब बैंकों को ग्राहकों को बताना होगा कि उन्होंने महीने में मिलने वाली कितनी फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट इस्तेमाल कर ली है
ATM से पैसे निकालने वाले बैंक ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा अपडेट जारी किया है। RBI ने 27 नवंबर को ATM और PoS मशीनों से कैश निकालने से जुड़े नियमों को एक जगह जोड़कर नए मास्टर निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब बैंकों को ग्राहकों को बताना होगा कि उन्होंने महीने में मिलने वाली कितनी फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट इस्तेमाल कर ली है। साथ ही, फ्री लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर कितना चार्ज लगेगा, इसकी जानकारी भी देनी होगी। RBI ने इस संबंध में 2008 से 2022 के बीच जारी किए गए 17 पुराने सर्कुलर वापस ले लिए हैं। नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये नियम सरकारी और निजी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और पेमेंट सिस्टम से जुड़ी संस्थाओं पर लागू होंगे।
फ्री ATM ट्रांजैक्शन खत्म होने पर मिलेगा अलर्ट
RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसा सिस्टम बनाएं, जिससे ग्राहकों को हर महीने इस्तेमाल की गई फ्री ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल सके। बैंक SMS या दूसरे माध्यमों से ग्राहकों को अलर्ट कर सकते हैं। इससे ग्राहक पहले ही जान सकेंगे कि उनकी फ्री लिमिट कितनी बची है और अगली निकासी पर कितना चार्ज लग सकता है। इसके अलावा, ATM मशीन पर यह भी साफ-साफ बताना होगा कि वह मेट्रो शहर में है या नॉन-मेट्रो इलाके में। इसके लिए स्क्रीन पर मैसेज, स्टिकर या पोस्टर लगाया जा सकता है।
महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं फ्री पैसे
RBI ने फिलहाल फ्री ATM ट्रांजैक्शन की मौजूदा लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है। नियम के मुताबिक, अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसमें पैसे निकालना और बैलेंस चेक करने जैसी नॉन-फाइनेंशियल सेवाएं भी शामिल हैं। दूसरे बैंक के ATM इस्तेमाल करने पर मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। हालांकि, दोनों तरह के ATM मिलाकर दूसरे बैंकों में कुल 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा लागू रहती है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंक हर ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 23 रुपये और लागू टैक्स वसूल सकते हैं। बैंक चाहें तो अपने ग्राहकों को इससे ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन भी दे सकते हैं।
फेल ATM ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज
RBI ने यह भी साफ किया है कि अगर तकनीकी खराबी, सर्वर की समस्या, कम्युनिकेशन फेल होने या ATM में कैश नहीं होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो उसे वैध ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक ग्राहक से कोई चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। गलत PIN या बैंक की तरफ से हुई दूसरी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा।
PoS मशीन और UPI से भी निकाल सकेंगे कैश
नए नियमों में PoS मशीन के जरिए कैश निकालने की सुविधा को भी शामिल किया गया है। अब डेबिट कार्ड, फुल KYC वाले प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) और UPI के जरिए भी इस सुविधा का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस सुविधा के तहत एक बार में अधिकतम 2,000 रुपये और महीने में कुल 10,000 रुपये तक कैश निकाला जा सकता है। अगर बैंक या संबंधित संस्था कोई चार्ज लेती है, तो यह ट्रांजैक्शन की रकम का 1 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकता। बता दें कि ग्राहक को PoS मशीन से पैसे निकालने के लिए कोई सामान खरीदना जरूरी नहीं होगा। अगर खरीदारी के साथ कैश निकाला जाता है, तो बिल में खरीदारी और निकाली गई रकम अलग-अलग दिखानी होगी।
लेखक के बारे मेंVarsha Pathak
वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।और पढ़ें