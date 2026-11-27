मुख्य बातें

ATM से पैसे निकालने वाले बैंक ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बड़ा अपडेट जारी किया है। RBI ने 27 नवंबर को ATM और PoS मशीनों से कैश निकालने से जुड़े नियमों को एक जगह जोड़कर नए मास्टर निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत अब बैंकों को ग्राहकों को बताना होगा कि उन्होंने महीने में मिलने वाली कितनी फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट इस्तेमाल कर ली है। साथ ही, फ्री लिमिट खत्म होने के बाद पैसे निकालने पर कितना चार्ज लगेगा, इसकी जानकारी भी देनी होगी। RBI ने इस संबंध में 2008 से 2022 के बीच जारी किए गए 17 पुराने सर्कुलर वापस ले लिए हैं। नए नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। ये नियम सरकारी और निजी बैंक, ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और पेमेंट सिस्टम से जुड़ी संस्थाओं पर लागू होंगे।

फ्री ATM ट्रांजैक्शन खत्म होने पर मिलेगा अलर्ट RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे ऐसा सिस्टम बनाएं, जिससे ग्राहकों को हर महीने इस्तेमाल की गई फ्री ट्रांजैक्शन की जानकारी मिल सके। बैंक SMS या दूसरे माध्यमों से ग्राहकों को अलर्ट कर सकते हैं। इससे ग्राहक पहले ही जान सकेंगे कि उनकी फ्री लिमिट कितनी बची है और अगली निकासी पर कितना चार्ज लग सकता है। इसके अलावा, ATM मशीन पर यह भी साफ-साफ बताना होगा कि वह मेट्रो शहर में है या नॉन-मेट्रो इलाके में। इसके लिए स्क्रीन पर मैसेज, स्टिकर या पोस्टर लगाया जा सकता है।

महीने में कितनी बार निकाल सकते हैं फ्री पैसे RBI ने फिलहाल फ्री ATM ट्रांजैक्शन की मौजूदा लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया है। नियम के मुताबिक, अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 बार फ्री ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इसमें पैसे निकालना और बैलेंस चेक करने जैसी नॉन-फाइनेंशियल सेवाएं भी शामिल हैं। दूसरे बैंक के ATM इस्तेमाल करने पर मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। हालांकि, दोनों तरह के ATM मिलाकर दूसरे बैंकों में कुल 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा लागू रहती है। फ्री लिमिट खत्म होने के बाद बैंक हर ट्रांजैक्शन पर अधिकतम 23 रुपये और लागू टैक्स वसूल सकते हैं। बैंक चाहें तो अपने ग्राहकों को इससे ज्यादा फ्री ट्रांजैक्शन भी दे सकते हैं।

फेल ATM ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा चार्ज RBI ने यह भी साफ किया है कि अगर तकनीकी खराबी, सर्वर की समस्या, कम्युनिकेशन फेल होने या ATM में कैश नहीं होने की वजह से ट्रांजैक्शन फेल होता है, तो उसे वैध ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक ग्राहक से कोई चार्ज नहीं वसूल सकेंगे। गलत PIN या बैंक की तरफ से हुई दूसरी तकनीकी गड़बड़ी के कारण ट्रांजैक्शन फेल होने पर भी कोई शुल्क नहीं लगेगा।