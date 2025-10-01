rbi mpc live decide on policy rates today will there be another cut in repo rate नीतिगत दरों पर RBI का फैसला आज, क्या रेपो रेट में होगी एक और कटौती, Business Hindi News - Hindustan
नीतिगत दरों पर RBI का फैसला आज, क्या रेपो रेट में होगी एक और कटौती

RBI MPC Policy Live: आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक 29 सितंबर से शुरू हुई थी और 1 अक्टूबर यानी इसके नतीजे की घोषणा होनी है। आज पता चल जाएगा कि रेपो रेट में कटौती होगी या नहीं? आपकी ईएमआई कम होगी या नहीं? त्योहारी सीजन में लोन और सस्ते होंगे या नहीं?

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 08:28 AM
क्या आरबीआई दरों में कटौती करेगा?

अधिकांश अर्थशास्त्री और शोध फर्म मान रहे हैं कि आरबीआइ इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा और इसे 5.50% पर ही बनाए रखेगा। साथ ही, वह अपनी नीति का रुख 'न्यूट्रल' ही रखेगा।

कटौती नहीं होने की मुख्य वजहें

मजबूत आर्थिक विकास: देश की जीडीपी ग्रोथ पहली तिमाही (अप्रैल-जून 2025) में 7.8% रही, जो अपेक्षा से बेहतर है। ऐसे मजबूत विकास के माहौल में तत्काल दरों में कटौती की कोई तत्काल जरूरत नहीं दिखती।

अनिश्चित वैश्विक हालात: अमेरिका द्वारा भारतीय सामानों पर लगाए गए टैरिफ और H-1B वीजा फीस में वृद्धि जैसे कदमों से उपजी अनिश्चितता के असर का आकलन करने के लिए आरबीआई रुक सकता है।

मुद्रास्फीति में हालिया उछाल: अगस्त 2025 में महंगाई दर बढ़कर 2.07% हो गई। हालांकि, यह आरबीआई के 4% लक्ष्य के नीचे है, लेकिन यह पिछले दस महीनों में पहली बार बढ़ी है। ऐसे में, केंद्रीय बैंक सतर्कता बरतना चाह सकता है।

हालांकि, कुछ का मानना है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में रहने और हाल में जीएसटी दरों में कटौती से कीमतों पर दबाव और कम होने की उम्मीद के चलते, आरबीआई भविष्य में दरों में कटौती के लिए जगह देख सकता है।

ब्याज दरें यथावत रहने का बाजार पर क्या असर होगा?

विशेषज्ञों का आकलन है कि रेपो रेट में कोई बदलाव न होना बाजार के लिए कोई बड़ी नकारात्मक खबर नहीं होगी। बाजार पहले से ही मुख्य रूप से अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता से जुड़ी अनिश्चितता और विदेशी पूंजी के बहिर्वाह से प्रभावित है। अगर आरबीआई नीति के रुख में 'नरमी' लाता है, तो यह बाजार के लिए सकारात्मक रह सकता है।

ज्यादातर संकेत और विश्लेषकों की राय इस ओर इशारा करती है कि आरबीआई 1 अक्टूबर को रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करेगा। इसकी प्रमुख वजहें देश में मजबूत आर्थिक विकास और वैश्विक अनिश्चितताएं हैं। हालांकि, भविष्य में मुद्रास्फीति के और नरम पड़ने और वैश्विक हालात स्पष्ट होने पर दरों में कटौती की गुंजाइश बनी रहेगी।

