RBI ने पेटीएम पर बैन हटाया, मंजूरी के साथ दी ऑडिट की शर्त, शेयर उछले

पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर बुधवार, 13 अगस्त को 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर खुले। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को 'ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर' के तौर पर काम करने की 'मूल मंजूरी' दे दी है।

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:13 AM
RBI ने पेटीएम पर बैन हटाया, मंजूरी के साथ दी ऑडिट की शर्त, शेयर उछले

पेटीएम की मूल कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर बुधवार, 13 अगस्त को 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर खुले। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड (PPSL) को 'ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर' के तौर पर काम करने की 'मूल मंजूरी' दे दी है।

मंजूरी की सीमा और शर्तें

यह मंजूरी सिर्फ PA कार्यों तक सीमित है। PA दिशानिर्देशों के दायरे से बाहर के लेन-देन (जैसे व्यापारियों को 'पेमेंट-आउट') को PA कार्यों के लिए बनाए गए एस्क्रो खातों के जरिए नहीं किया जा सकता।

RBI ने PPSL को एक व्यापक सिस्टम ऑडिट कराने का निर्देश दिया है, जिसमें साइबर सुरक्षा ऑडिट भी शामिल है। यह ऑडिट CERT-In द्वारा मान्यता प्राप्त ऑडिटर, योग्य सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिटर (CISA) या DISA-प्रमाणित पेशेवर द्वारा कराया जाना चाहिए।

ऑडिट में नॉन-बैंक पमेंट सिस्टम ऑपरेटरों के लिए साइबर लचीलापन और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रणों पर मास्टर दिशानिर्देश और 'पेमेंट सिस्टम डेटा के स्टोरेज' पर RBI के सर्कुलर का अनुपालन भी जांचना होगा।

ऑडिट रिपोर्ट RBI को पत्र की तारीख से छह महीने के भीतर जमा करनी होगी, नहीं तो मूल स्वीकृति अपने आप समाप्त हो जाएगी।

PPSL को शेयरधारिता या स्वामित्व में किसी भी बदलाव के मामले में RBI की पूर्व स्वीकृति लेने का भी निर्देश दिया गया है।

पहले भी कहा था असर नहीं होगा

जब 2022 में यह प्रतिबंध लगा था, तब पेटीएम प्रबंधन ने कहा था कि इसका व्यापार पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सिर्फ नए ऑनलाइन व्यापारियों को जोड़ने पर लागू होता था।

चीनी निवेशकों का बोझ भी हटा

पेटीएम पर चीनी कंपनी एंटफिन (Antfin) की मौजूदगी का दबाव भी हाल ही में खत्म हुआ है। एंटफिन ने ब्लॉक डील के जरिए कंपनी में अपनी बची हुई हिस्सेदारी भी बेच दी। वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे की तरह, एंटफिन ने भी पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी घाटे में बेची।

सिटी ग्रुप: ₹1,215 के टार्गेट के साथ खरीदें

सिटी ग्रुप ने पेटीएम पर 'खरीदें' की रेटिंग बरकरार रखी है और टार्गेट प्राइस ₹1,215 रखा है। सिटी का कहना है कि लगभग तीन साल बाद लाइसेंस मिलना भावनाओं के लिए सकारात्मक है क्योंकि इससे व्यापार पर लगा बड़ा नियामकीय प्रतिबंध हट गया है। अब पेटीएम अपने आकार और उत्पाद विकास क्षमता का फायदा उठाकर ज्यादा प्रतिस्पर्धी बन सकता है।

बर्नस्टीन: 'आउटपरफॉर्म' और टार्गेट प्राइस ₹1,100

बर्नस्टीन की 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग है और टार्गेट प्राइस ₹1,100 है (जो मंगलवार के बंद भाव से कम है)। बर्नस्टीन इसे एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक घटना बताते हैं। उनका कहना है कि तुरंत तो असर सीमित होगा, लेकिन फिर भी यह एक बड़ी राहत है। उन्होंने कहा, "समय के साथ, इससे पेमेंट मार्जिन बढ़ने चाहिए, क्योंकि अब वह छोटे व्यापारियों की लंबी कतार को जोड़ सकता है, जो आमतौर पर बड़े कॉर्पोरेट ग्राहकों से कहीं ज्यादा मार्जिन देते हैं।"

पेटीएम खरीदें, बेचें या होल्ड करें

कुल मिलाकर पेटीएम पर नजर रखने वाले 19 विश्लेषकों में से 10 का कहना है 'खरीदें', पांच कहते हैं 'होल्ड' और चार की राय 'बेचें' है। सबसे ऊंचा लक्ष्य दोलत कैपिटल ने ₹1,400 रखा है।

शेयरों का प्रदर्शन

बुधवार यानी आज पेटीएम के शेयर ₹1,167.90 पर खुले, जो पिछले बंद भाव से 4.3% ज्यादा है। पिछले एक महीने में शेयर 15% चढ़ा है और पिछले छह महीनों में लगभग 50% की बढ़त दर्ज की है।

शेयर ने बुधवार की सुबह ही 52 हफ्तों का नया उच्च स्तर छू लिया, लेकिन अभी भी वह अपने आईपीओ मूल्य ₹2,150 से नीचे है।

(डिस्‍क्‍लेमर: एक्सपर्ट्स की सिफारिशें, सुझाव, विचार और राय उनके अपने हैं, लाइव हिन्दुस्तान के नहीं। शेयर मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है और निवेश से पहले अपने एडवाइजर से परामर्श कर लें।)

