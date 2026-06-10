30 जून तक कागज के नोट वापस लेगा रिजर्व बैंक? सरकार की ओर से आया बयान

बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें चल रही थीं कि केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) पेपर करेंसी को वापस लेने वाली है। खबरों में ये भी दावा किया जा रहा था कि इसकी जगह प्लास्टिक के नोट लाने की योजना है। अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस पूरे प्रकरण पर सफाई दी है।

क्या है मामला? सोशल मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा था कि भारतीय रिजर्व बैंक 30 जून तक पेपर करेंसी यानी जो नोट अभी चलन में हैं उनको वापस लेने और उनकी जगह प्लास्टिक के नोट लाने की योजना बना रहा है। इसके बाद से ही लोगों की टेंशन बढ़ गई थी। हालांकि, केंद्रीय रिजर्व बैंक की ओर से ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है और देश में मौजूदा कागजी मुद्रा का चलन जारी रहेगा।

पीआईबी का फैक्ट चेक प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) ने भी अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल पर एक फैक्ट-चेक जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि ये अफवाहें बेबुनियाद हैं। PIB ने नागरिकों से घबराहट और ऐसी अपुष्ट अफवाहों को न फैलाने का आग्रह किया। PIB ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा- कई सोशल मीडिया पोस्ट में गलत दावा किया जा रहा है कि रिजर्व बैंक 30 जून 2026 से कागजी मुद्रा नोटों को वापस ले लेगा और उनकी जगह प्लास्टिक मुद्रा नोट लाएगा। PIB ने एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज की फेक वीडियो में दावा किया गया था कि 30 जून से कागजी मुद्रा नोटों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि मैसेजिंग ऐप्स पर संवेदनशील फाइनेंशियल खबरें फॉरवर्ड करने से पहले नागरिकों को सावधानी बरतनी चाहिए।

करेंसी निकालने के बारे में गलत जानकारी से अक्सर व्यापारियों और आम नागरिकों के बीच बेवजह कन्फ्यूजन और चिंता पैदा होती है। सरकार ने लोगों को सलाह दी कि वे सिर्फ आधिकारिक कम्युनिकेशन चैनलों पर ही भरोसा करें।

पॉलिमर नोटों को लेकर मिले संकेत बीते दिनों भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पॉलिमर से बने नोट लाने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव केंद्रीय बैंक के समक्ष विचाराधीन है और फिलहाल यह विचार अभी प्रारंभिक चरण में है। संजय मल्होत्रा ने द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पॉलिमर नोट लाने के संबंध में अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है और आरबीआई इसकी व्यवहार्यता का आकलन कर रहा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि इस संबंध में प्रकाशित खबरों में कुछ हद तक सच्चाई है लेकिन अभी इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

पॉलिमर नोट ऐसे मुद्रा नोट होते हैं जो कागज की जगह खास प्लास्टिक 'पॉलिमर' से बनाए जाते हैं। ये सामान्य नोटों से ज्यादा मजबूत एवं टिकाऊ होते हैं, पानी से खराब नहीं होते और इनमें बेहतर सुरक्षा फीचर होने से नकली नोट बना पाना मुश्किल होता है।