RBI grants in principle approval to au small finance bank for transition into universal bank एयू स्मॉल फाइनेंस को मिला यूनिवर्सल बैंक का दर्जा, RBI ने 10 साल में पहली बार जारी किया लाइसेंस, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RBI grants in principle approval to au small finance bank for transition into universal bank

एयू स्मॉल फाइनेंस को मिला यूनिवर्सल बैंक का दर्जा, RBI ने 10 साल में पहली बार जारी किया लाइसेंस

स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस 2015 में प्राप्त करने के बाद एयू फाइनेंसर्स ने अप्रैल, 2017 में एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना कामकाज शुरू किया। अब आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानThu, 7 Aug 2025 08:19 PM
share Share
Follow Us on
एयू स्मॉल फाइनेंस को मिला यूनिवर्सल बैंक का दर्जा, RBI ने 10 साल में पहली बार जारी किया लाइसेंस

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को बड़ी खुशखबरी मिल रही है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया है। यह आरबीआई की ओर से लगभग एक दशक में जारी किया गया पहला पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सितंबर 2024 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। अब इस मंजूरी के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बड़े लोन जारी करने, अधिक ग्राहक बनाने और सहायक कंपनियां बनाने के संदर्भ में अपने परिचालन का विस्तार करने की अनुमति मिलेगी।

2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस

स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस 2015 में प्राप्त करने के बाद एयू फाइनेंसर्स ने अप्रैल, 2017 में एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना कामकाज शुरू किया। बता दें कि इसका 21 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 2,505 से अधिक केंद्रों का नेटवर्क है। जून 2025 के अंत तक कस्टमर बेस 1.15 करोड़ और वर्क फोर्स 53,000 से अधिक था। बैंक के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 744 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में 1.27% की तेजी देखने को मिली।

जून तिमाही के नतीजे

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में उसका मुनाफा 16 प्रतिशत बढ़कर 581 करोड़ रुपये हो गया। जयपुर स्थित इस बैंक ने पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में 503 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया था। बैंक ने बताया कि जून 2025 तिमाही के दौरान कुल आय बढ़कर 5,189 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2024-25 की इसी अवधि में 4,278 करोड़ रुपये थी। तिमाही में बैंक की ब्याज आय सालाना आधार पर 3,769 करोड़ रुपये से बढ़कर 4,378 करोड़ रुपये हो गई। बैंक का परिचालन लाभ भी सालाना आधार पर 952 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,312 करोड़ रुपये हो गया।

RBI
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।