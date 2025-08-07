एयू स्मॉल फाइनेंस को मिला यूनिवर्सल बैंक का दर्जा, RBI ने 10 साल में पहली बार जारी किया लाइसेंस

स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस 2015 में प्राप्त करने के बाद एयू फाइनेंसर्स ने अप्रैल, 2017 में एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना कामकाज शुरू किया। अब आरबीआई ने यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया है।

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को बड़ी खुशखबरी मिल रही है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिवर्सल बैंक के रूप में काम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी देने का निर्णय लिया है। यह आरबीआई की ओर से लगभग एक दशक में जारी किया गया पहला पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सितंबर 2024 में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था। अब इस मंजूरी के बाद एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को बड़े लोन जारी करने, अधिक ग्राहक बनाने और सहायक कंपनियां बनाने के संदर्भ में अपने परिचालन का विस्तार करने की अनुमति मिलेगी।

2015 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस 2015 में प्राप्त करने के बाद एयू फाइनेंसर्स ने अप्रैल, 2017 में एक लघु वित्त बैंक के रूप में अपना कामकाज शुरू किया। बता दें कि इसका 21 राज्यों और चार केंद्र शासित प्रदेशों में 2,505 से अधिक केंद्रों का नेटवर्क है। जून 2025 के अंत तक कस्टमर बेस 1.15 करोड़ और वर्क फोर्स 53,000 से अधिक था। बैंक के शेयर की बात करें तो गुरुवार को 744 रुपये पर बंद हुआ। एक दिन पहले के मुकाबले शेयर में 1.27% की तेजी देखने को मिली।