Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शेयर बाजार में टाटा संस की लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने दिए सख्त संदेश

By Deepak Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

मुख्य बातें

  • आरबीआई गवर्नर ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि टाटा संस जैसी बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य है
  • बता दें कि टाटा संस, लिस्टिंग की बजाए दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए आरबीआई से अपील करना चाहती है

शेयर बाजार में टाटा संस की लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने दिए सख्त संदेश
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा

टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से बड़ा झटका लगा है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि टाटा संस जैसी बड़ी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लिए शेयर बाजार में लिस्टिंग अनिवार्य है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब टाटा संस, लिस्टिंग की बजाए दूसरे विकल्पों पर विचार करने के लिए आरबीआई से अपील करना चाहती है।

क्या कहा आरबीआई गवर्नर ने?

संजय मल्होत्रा ने टाटा संस को अपर लेयर की एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किए जाने को सही ठहराते हुए कहा कि पब्लिक फंड तक प्रत्यक्ष या परोक्ष पहुंच रखने वाली बड़ी एनबीएफसी और मुख्य निवेश कंपनियों (सीआईसी) के लिए केंद्रीय बैंक के साथ रजिस्टर्ड होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि टाटा संस जैसी बड़ी एनबीएफसी और सीआईसी समूह की कंपनियों के शीर्ष पर होती हैं और फंड जुटाने के लिए समूह की कंपनियों के बहीखाते का इस्तेमाल करती हैं। इससे पब्लिक फंड के लिए प्रणालीगत जोखिम पैदा होता है।

ये भी पढ़ें:134% बढ़ा अडानी की इस कंपनी का मुनाफा, 200 रुपये के पार जा सकता है शेयर

मल्होत्रा ने कहा, "पब्लिक फंड कॉरपोरेट बॉन्ड, बैंकों और अन्य माध्यमों से आता है। इसलिए ऐसी कंपनियों का आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन जरूरी है। हालांकि, जिन सीआईसी की पब्लिक फंड तक प्रत्यक्ष या परोक्ष पहुंच नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से छूट है।" आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यदि कोई कंपनी आरबीआई की परिभाषा के तहत अपर लेयर की एनबीएफसी श्रेणी में आती है तो उसे शेयर बाजार में सूचीबद्ध भी होना होगा।

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लौटाने की अर्जी खारिज

बता दें कि पिछले महीने आरबीआई ने टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस की एनबीएफसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लौटाने की अर्जी खारिज कर दी थी। इससे टाटा संस के शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की संभावना बढ़ गई है। टाटा संस को सितंबर, 2022 में अपर लेयर की एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कंपनी ने मार्च, 2024 में रजिस्ट्रेशन से बाहर होने के लिए आवेदन किया था और इस श्रेणी से बाहर निकलने की पात्रता हासिल करने के क्रम में अपना कर्ज भी चुका दिया था।

ये भी पढ़ें:Jio IPO ने रचा इतिहास, 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन पाने वाला दुनिया का पहला इश्यू
ये भी पढ़ें:इंफोसिस के मुनाफे से राजस्व तक में उछाल, किस वर्टिकल से हुई तगड़ी कमाई?

इस बीच, टाटा संस का निदेशक मंडल संभावित सूचीबद्धता से जुड़े कदम आगे बढ़ा चुका है। हालांकि, समूह के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद बढ़ने के बीच कंपनी ने अन्य विकल्पों पर भी विचार करने की बात कही है। बीते दिनों टाटा संस की बैठक में टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा ने लिस्टिंग का विरोध करते हुए आरबीआई के सामने नए विकल्पों के साथ जाने की सलाह दी थी।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Business News
बिजनेस न्यूज, आज के पेट्रोल और डीजल के दाम, शेयर बाजार की ताज़ा खबरें, आईटीआर न्यूज से जुड़ी जरूरी जानकारी पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़शेयर बाजार में टाटा संस की लिस्टिंग अनिवार्य? RBI गवर्नर ने दिए सख्त संदेश