1 जनवरी 2027 से क्या बदल जाएगा चेक बुक से जुड़ा नियम, RBI ने बताई वायरल पोस्ट की सच्चाई
मुख्य बातें
- सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी के साथ शेयर किया जा रहा है
- जिसमें दावा किया गया है कि 1 जनवरी 2027 से चेक के नियमों बदलाव होने जा रहा है
- RBI का इस वायरल पोस्ट पर बयान आ गया है
सोशल मीडिया पर इस समय एक पोस्ट ऐसा शेयर किया जा रहा है जिसमें दावा किया गया है कि 1 जनवरी 2027 से नया चेक बुक रूल लागू किया जाएगा। वायरल पोस्ट के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नए नियमों का लागू करने जा रहा है। इस तेजी से शेयर किए जा रहे पोस्ट पर आरबीआई की तरफ से बयान आया है। केंद्रीय बैंक ने मौजूदा चेक बुक रूल बदलने की बात को पूरी तरह से भ्रामक बताया है। आरबीआई ने कहा है कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया गया है।
क्या कुछ बताया है आरबीआई ने
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 नवंबर की शाम को करीब 7 बजे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में आरबीआई ने एक तस्वीर भी लगाई है। जिस पर Importance Notice नाम से RBI NEW Cheque book rule- Form 1 Jan 2027 लिखा हुआ है। आरबीआई ने तस्वीर के ऊपर FAKE लिखा है। बता दें, आरबीआई ने जो तस्वीर साझा की है वही सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल किया जा रहा है।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्स पर शेयर की तस्वीर के ऊपर FAKE भी लिखा है। आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि चेक बुक रूल से जुड़े किसी भी नियम में कोई भी बदलाव नहीं किया जा रहा है। वायरल पोस्ट पूरी तरह से गलत है। केंद्रीय बैंक ने लोगों से आग्रह किया है कि इस तरह की गलत जानकारियों से बचें। सही जानकारी के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट हो सकते हैं। जहां नए अपडेट लगातार साझा किया जाता है।
आज के समय में कोई भी फोटो या नोटिस एडिट करके उसे सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर देते हैं। वहीं, बड़ी संख्या में लोग ऐसे पोस्ट को बिना सही जानकारी लिए आगे शेयर करने लगते हैं। कभी भी इस तरह का सरकारी नोटिस आदि दिखे तो उसे क्रॉस वेरिफाई जरूर कर लें। जबतक पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाएं ऐसे पोस्ट को आगे शेयर करने से बचें।
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।