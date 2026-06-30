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आप AI शेयरों में लगाते हैं दांव? केंद्रीय रिजर्व बैंक का आया बड़ा अलर्ट

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • रिजर्व बैंक को डर है कि यदि AI सेक्टर के शेयरों में अचानक बड़ी गिरावट आती है तो उसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है
  • हालांकि, भारत की बैंकिंग व्यवस्था फिलहाल इतनी मजबूत है कि वह गंभीर आर्थिक झटकों का सामना करने में सक्षम है
आप AI शेयरों में लगाते हैं दांव? केंद्रीय रिजर्व बैंक का आया बड़ा अलर्ट

अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े शेयरों की तेजी से बढ़ती कीमतों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी (वित्तीय स्थिरता) के लिए एक संभावित जोखिम बताया है। रिजर्व बैंक को डर है कि यदि AI सेक्टर के शेयरों में अचानक बड़ी गिरावट आती है तो उसका असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है। हालांकि, केंद्रीय रिजर्व बैंक ने ये भी स्पष्ट किया कि भारत की बैंकिंग व्यवस्था फिलहाल इतनी मजबूत है कि वह गंभीर आर्थिक झटकों का सामना करने में सक्षम है।

क्या कहा केंद्रीय रिजर्व बैंक ने?

आरबीआई की मंगलवार को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के अनुसार AI में भारी निवेश की वजह से एसेट के बहुत अधिक वैल्यूएशन और एक ही जगह पर ज्यादा निवेश से जुड़े जोखिम और बढ़ गए हैं। इसके साथ ही ज्यादा सरकारी कर्ज, बॉन्ड मार्केट की कमजोरी जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भविष्य के झटकों को और बढ़ा सकते हैं। सेंट्रल बैंक ने AI कंपनियों द्वारा कर्ज लेने में हुई तेजी पर भी जोर दिया।

आरबीआई ने कहा कि अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक (एससीबी) मजबूत पूंजी, नकदी के पर्याप्त भंडार, एसेट क्वालिटी में निरंतर सुधार और स्थिर मुनाफे के कारण पूरी तरह सुरक्षित स्थिति में हैं। रिपोर्ट कहती है कि बैंकिंग प्रणाली संभावित झटकों को सहने के लिए मजबूत स्थिति में है।

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हालांकि, रिपोर्ट में कहा गया है कि साइबर खतरों के दृष्टिकोण से एआई आधारित साइबर हमले निकट अवधि की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रिपोर्ट की प्रस्तावना में कहा है कि ग्लोबली संघर्षों और लगातार सप्लाई चेन में व्यवधान के बावजूद वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसका आंशिक कारण एआई आधारित संभावित उत्पादकता लाभों को लेकर पॉजिटिविटी है।

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तेजी से बदलते वैश्विक नजरिए के बीच निकट भविष्य का दृष्टिकोण अनिश्चित बना हुआ है। मल्होत्रा ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली ने बड़े पैमाने पर बाहरी झटकों के बावजूद बढ़िया मजबूती दिखाई है। मजबूत वृद्धि, कम मुद्रास्फीति, वित्तीय और गैर-वित्तीय कंपनियों के मजबूत बही-खाते और पर्याप्त बफर ने देश की व्यापक आर्थिक-वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद की है।

रिपोर्ट में इस बात पर भी जोर दिया गया कि ईरान और अमेरिका के बीच अंतरिम शांति समझौते के बाद पश्चिम एशिया संकट से पैदा हुईं दिक्कतें कम हो रही हैं लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय प्रणाली अब भी वैश्विक तनाव और उससे जुड़े झटकों के प्रति संवेदनशील बनी हुई है।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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