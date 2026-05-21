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रसातल में जा रहे रुपये से RBI के माथे पर पड़े बल, गिरावट थामने के लिए खोज रहा हल

Drigraj Madheshia लाइव हिन्दुस्तान
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Dollar Vs Rupee: इस हफ्ते रुपया लगभग 97 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया। रुपये को रसातल से निकालने के लिए ब्याज दर बढ़ाने के अलावा, RBI और भी कदम उठा सकता है। इनमें अधिक करेंसी स्वैपिंग, NRI के लिए एक विशेष जमा योजना और सॉवरेन डॉलर बॉन्ड बेचना शामिल है

रसातल में जा रहे रुपये से RBI के माथे पर पड़े बल, गिरावट थामने के लिए खोज रहा हल

Dollar Vs Rupee: डॉलर के मुकाबले गिरता रुपया आरबीआई के माथे पर बल ला दिया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) रुपये की गिरावट को रोकने के लिए हर संभव हल खोज रहा है। इस हफ्ते रुपया लगभग 97 प्रति डॉलर के निचले स्तर पर पहुंच गया। इसके बाद RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा सहित सीनियर अफसर ने कई आंतरिक बैठकें की हैं। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक इन बैठकों में रुपये को स्थिर करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों पर चर्चा हुई।

रुपये की गिरावट को थामने के लिए क्या-क्या कर सकता है आरबीआई

ब्याज दर बढ़ाने की संभावना

रुपये की गिरावट थामने के विकल्पों में सबसे अहम है, ब्याज दरों में इजाफा। हालांकि, अगली आधिकारिक मोनेटरी पॉलिसी की घोषणा 5 जून को होनी है, लेकिन RBI पहले भी मई 2022 में निर्धारित समय से बाहर ब्याज दरों में बदलाव कर चुका है।

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ब्याज दरें बढ़ने से अमेरिका और भारत के बीच ब्याज दर का अंतर बढ़ेगा, जिससे विदेशी निवेशक भारतीय बॉन्ड में अधिक पैसा लगा सकते हैं। बता दें इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से 19 अरब डॉलर से अधिक निकाले हैं, जो पिछले साल के रिकॉर्ड के बराबर है।

करेंसी स्वैप, एनआरआई स्कीम और सॉवरेन बॉन्ड

ब्याज दर बढ़ाने के अलावा, RBI और भी कदम उठा सकता है। इनमें अधिक करेंसी स्वैप (मुद्रा की अदला-बदली) करना, प्रवासी भारतीयों (NRI) के लिए एक विशेष जमा योजना के जरिए विदेशों से डॉलर जुटाना और सरकारी डॉलर बॉन्ड (सॉवरेन डॉलर बॉन्ड) बेचना शामिल है।

हालांकि, सॉवरेन बॉन्ड जारी करने का फैसला सरकार को करना होगा। ये सभी उपाय 2013 के 'टेपर टैंट्रम' संकट के समय उठाए गए कदमों जैसे हैं। उस समय एनआरआई जमा योजना से लगभग 30 अरब डॉलर आए थे, जबकि इस बार यह आंकड़ा 50 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है।

रुपया उम्मीद से कहीं तेजी से गिर रहा

जानकारों के अनुसार, नीति निर्माताओं का मानना है कि रुपया उम्मीद से कहीं तेजी से गिर रहा है, जो एक चिंता का विषय है। हालांकि RBI अधिकारियों के अनुसार भारत की आर्थिक नींव मजबूत है और बैंकिंग सिस्टम सुदृढ़ है, लेकिन यह ताकत एक्सचेंज रेट में नजर नहीं आ रही है। इसलिए RBI की सबसे बड़ी प्राथमिकता रुपये की गिरावट को रोकना है और इसके लिए वह कोई भी कदम उठाने को तैयार है।

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बॉन्ड मार्केट पर असर और आगे की राह

RBI की लिक्विडिटी बढ़ाने वाली घोषणा के बाद गुरुवार को 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड का यील्ड 3 आधार अंक गिरकर 7.05% पर आ गया। साथ ही रुपया 0.5% मजबूत होकर 96.38 पर पहुंच गया। इससे पहले बुधवार को RBI ने 5 अरब डॉलर का स्वैप नीलामी आयोजित करने की घोषणा की थी, जिससे बैंकिंग सिस्टम में तुरंत लिक्विडिटी आएगी और RBI के डॉलर रिजर्व भी बढ़ेंगे।

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आने वाले दिनों में इस तरह की और स्वैप नीलामी हो सकती हैं। RBI की मौद्रिक नीति समिति की अगली बैठक 3 से 5 जून तक है, और अधिकांश अर्थशास्त्रियों का मानना है कि बढ़ती महंगाई के चलते आने वाले महीनों में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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