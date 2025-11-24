लोन की ब्याज दर पर अभी और मिलेगी राहत...RBI गवर्नर ने दिए संकेत
बता दें कि मौद्रिक नीति समिति ने 2025 की पहली छमाही के दौरान रेपो रेट में कुल 100 आधार अंकों की कटौती की लेकिन अगस्त से इसमें विराम लगा हुआ है। हालांकि, देश की मुद्रास्फीति आउटलुक अधिक अनुकूल होने के कारण भविष्य में दरों में कटौती की गुंजाइश है।
आने वाले दिनों में आपके होम या कार लोन सस्ते हो सकते हैं। दरअसल, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने एक मीडिया चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश बनी हुई है। मल्होत्रा ने कहा- अक्टूबर में हुई पिछली एमपीसी (मौद्रिक नीति समिति) की बैठक में स्पष्ट रूप से बताया गया था कि रेपो रेट में कटौती की गुंजाइश है। तब से हमें जो व्यापक आर्थिक आंकड़े मिले हैं, उनसे यह संकेत नहीं मिलता कि ब्याज दरों में कटौती की गुंजाइश कम हुई है। निश्चित रूप से कटौती की गुंजाइश है लेकिन आगामी बैठक में इस पर कोई फैसला होगा या नहीं, यह समिति पर निर्भर करता है।
आरबीआई बुलेटिन मे क्या है?
भारतीय रिजर्व बैंक के सोमवार को जारी एक बुलेटिन में कहा गया है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, भारतीय अर्थव्यवस्था में और तेजी के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसमें कहा गया- अक्टूबर के लिए उपलब्ध पीएमआई, जीएसटी संग्रह, बिजली खपत, ईवे बिल आदि आंकड़े मैन्युफैक्चरिग और सर्विस एक्टिविटी, दोनों में मजबूती का संकेत देते हैं। इसे त्योहारों की मांग और जीएसटी सुधारों से समर्थन मिला।
महंगाई ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर
बुलेटिन में लिखा गया, ‘‘मुद्रास्फीति ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर आ गई है और निर्धारित लक्ष्य से काफी नीचे बनी हुई है। साथ ही, वित्तीय स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और वित्तीय संसाधनों का प्रवाह भी अच्छा बना हुआ है।’’ इसमें कहा गया, ‘‘इस वर्ष अब तक किए गए राजकोषीय, मौद्रिक और नियामकीय उपायों से उच्च निजी निवेश, उत्पादकता और वृद्धि के एक सकारात्मक चक्र का रास्ता साफ होगा। इससे दीर्घकाल में आर्थिक मोर्चे पर मजबूती आएगी।’’
बुलेटिन के अनुसार-वैश्विक अनिश्चितता अभी भी उच्चस्तर पर बनी हुई है। हालांकि, एक वर्ष से अधिक समय तक लगातार उच्चस्तर पर रहने के बाद अक्टूबर में इसमें थोड़ी कमी देखी गई। इसमें आगे कहा गया है कि वैश्विक शेयर बाजारों में बढ़ते उत्साह को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इससे इसके टिकाऊ स्तर पर बने रहने और वित्तीय स्थिरता पर इसके प्रभाव को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने साफ किया है कि बुलेटिन में प्रकाशित ‘अर्थव्यवस्था की स्थिति’ लेख में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों से इसका कोई लेना-देना नहीं है।