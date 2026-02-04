Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़RBI cancels 31 march 2026 holiday for banks branches in several states set to remain open
31 मार्च को महावीर जयंति पर खुले रहेंगे बैंक, RBI ने छुट्टी को किया कैंसल

संक्षेप:

गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में 31 मार्च, 2026 को महावीर जयंती की छुट्टी के कारण बैंक बंद थे।

Feb 04, 2026 03:32 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 मार्च 2026, मंगलवार को पहले से तय बैंक छुट्टी को रद्द कर दिया है। दरअसल, कुछ राज्यों में महावीर जयंती के कारण 31 मार्च को बैंक बंद रहने वाले थे लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आरबीआई के नए आदेश के अनुसार 31 मार्च को बैंक खुले रहेंगे और बैंकिंग से जुड़े सभी जरूरी काम होंगे।

क्यों लिया फैसला

दरअसल, 31 मार्च किसी भी फाइनेंशियल ईयर की आखिरी तारीख होती है। इस तारीख तक सभी सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों का हिसाब सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने आरबीआई से अपील की थी। इसी के अनुसार, RBI ने सभी एजेंसी बैंकों को सलाह दी है कि वे 31 मार्च, 2026 (मंगलवार) को सरकारी कामकाज से जुड़ी अपनी सभी शाखाओं को खुला रखें। RBI हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में 31 मार्च, 2026 को महावीर जयंती की छुट्टी के कारण बैंक बंद थे।

इस महीने कहां-कहां बैंक बंद हैं?

सिक्किम में लोसर त्योहार मनाने के लिए 18 फरवरी को बैंक बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती के मौके पर 19 फरवरी, 2026 को बैंक बंद रहेंगे। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में राज्य दिवस/राज्य स्थापना दिवस मनाने के लिए 20 फरवरी, 2026 को बैंक बंद रहेंगे।

मार्च महीने की छुट्टियों की बात करें तो 2-3 और 4 मार्च को होली की वजह से अलग-अलग राज्य में बैंक बंद रहेंगे। 13 मार्च को चपचार कुट, 17 मार्च को शब-ए-कद्र, 19 मार्च को गुड़ी पड़वा/उगादी महोत्सव/तेलुगु नववर्ष दिवस/साजिबू नोंगमापानबा (चेइराओबा)/पहला नवरात्र है। इन तीनों तारीख को भी देश के अलग-अलग राज्य में बैंक बंद रहेंगे। 20-21 मार्च को ईद, 26 और 27 मार्च को राम नवमी की वजह से बैंकों में कामकाज प्रभावित रहेंगे। बता दें कि रविवार बैंकों का साप्ताहिक अवकाश का दिन होता है। वहीं, दूसरे और चौथे शनिवार को भी ज्यादातर राज्यों में बैंक बंद रहते हैं।

बैंक छुट्टी का किस पर पड़ता है असर

बैंक छुट्टियों से उन बैंकिंग सेवाओं पर असर पड़ता है जिनके लिए ब्रांच में फिजिकली जाना पड़ता है। वहीं, बैंक की ऑनलाइन सर्विसेज इससे प्रभावित नहीं होती हैं।

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है। और पढ़ें
Business News
