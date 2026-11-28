RBI ने बदल दिए ATM से पैसे निकालने के नियम, ग्राहकों को जानना जरूरी
मुख्य बातें
- ग्राहकों को अपने बैंक और दूसरे बैंकों के एटीएम से मिलने वाले फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा का ध्यान रखना होगा
- तय सीमा खत्म होने के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर 23 रुपये तक का चार्ज और लागू टैक्स देना पड़ सकता है
ATM Cash Withdrawal Rules: अगर ATM मशीन से बार-बार कैश निकालते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, केंद्रीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एटीएम और पॉइंट ऑफ सेल (PoS) टर्मिनल से कैश निकालने से जुड़े नियमों को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों में एटीएम मशीन से कैश निकासी को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।
अपने बैंक के ATM से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन
RBI के नियमों के मुताबिक, सेविंग अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती रहेगी। अगर ग्राहक बैलेंस चेक जैसे नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी करता है तो उसे 5 निर्धारित ट्रांजैक्शन में जोड़ा जाएगा। दूसरे बैंक के एटीएम से फ्री ट्रांजैक्शन की सीमा अलग-अलग होगी।
जानकारी के मुताबिक मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से हर महीने 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। वहीं, नॉन-मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे।
बैंक भेजेंगे अलर्ट
फ्री एटीएम ट्रांजैक्शन की लिमिट खत्म होने के बाद हर अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर बैंक शुल्क वसूल सकता है। RBI ने इस चार्ज की अधिकतम सीमा 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन तय की है। इसके ऊपर लागू टैक्स भी देना होगा। हालांकि, बैंक को ग्राहकों को अलर्ट या नोटिफिकेशन के जरिए बताना होगा कि महीने में कितने फ्री ट्रांजैक्शन इस्तेमाल हो चुके हैं और आगे ट्रांजैक्शन करने पर कितना शुल्क लग सकता है।
आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक दूसरे बैंकों के ATM से कैश निकालने की सीमा ₹10,000 प्रति ट्रांजैक्शन है। नए निर्देशों के तहत, दूसरे बैंकों के ATM से कैश निकालने की अधिकतम सीमा ₹10000 प्रति ट्रांजैक्शन तय की गई है।
असफल ATM ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं
हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर की जैसी तकनीकी समस्या के कारण ATM ट्रांजैक्शन विफल हो जाता है तो तो इसे एक वैध ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इसी तरह, अगर कोई ट्रांजैक्शन पूरी तरह से बैंक या सर्विस प्रोवाइडर की किसी गलती (जैसे गलत PIN या वैलिडेशन की समस्या) के कारण अस्वीकार हो जाता है, तो उसे भी वैध ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। बैंक ऐसे विफल ट्रांजैक्शन के लिए कोई शुल्क नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि बैंक या सर्विस प्रोवाइडर की गलती से हुए विफल ट्रांजैक्शन के लिए ग्राहकों को अपने फ्री ट्रांजैक्शन का कोटा नहीं खोना चाहिए और न ही कोई अतिरिक्त शुल्क देना चाहिए।
-RBI ने बैंकों को एटीएम पर ग्राहकों के लिए जरूरी जानकारियां दिखाने के निर्देश दिए हैं। अब एटीएम पर अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में नोटिस लगाना होगा। इसके अलावा एटीएम पर उसका पहचान नंबर, हेल्पडेस्क या संपर्क नंबर और एटीएम संचालित करने वाले बैंक का टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर भी दिखाना होगा। अगर एटीएम में कैश उपलब्ध नहीं है तो ट्रांजैक्शन शुरू करने से पहले ही ग्राहकों को इसकी जानकारी देनी होगी। एटीएम में EMV चिप और PIN आधारित कार्ड ट्रांजैक्शन की सुविधा भी जरूरी होगी।
- ग्राहक केवल एटीएम से ही नहीं, बल्कि दुकानों और मर्चेंट प्रतिष्ठानों पर लगी पात्र PoS मशीनों के जरिए भी कैश निकाल सकते हैं। इस सुविधा का इस्तेमाल डेबिट कार्ड, फुल-KYC वाले प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) और UPI के जरिए किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें