पाकिस्तान से फंड फ्लो पर निगरानी कीजिए…RBI ने बैंकों से कहा, समझें मामला

पाकिस्तान से भारत में फंड का डायरेक्ट फ्लो काफी हद तक प्रतिबंधित है और प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता होती है। हालांकि, अब आरबीआई ने लेंडर्स को पत्र लिखकर कुछ जरूरी सलाह दिए हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने लेंडर्स या बैंकों से पाकिस्तान से अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले फंड की जांच बढ़ाने को कहा है। इस तरह के फंड का हथियार खरीदने में इस्तेमाल होने की आशंका है। बता दें कि पाकिस्तान से भारत में फंड का डायरेक्ट फ्लो काफी हद तक प्रतिबंधित है और प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी की आवश्यकता होती है।

क्या है पूरा मामला न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक खबर में सरकारी सूत्र के हवाले से बताया गया कि भारतीय जांच अधिकारियों ने पाया कि कुछ पाकिस्तानी नागरिकों ने अन्य देशों के माध्यम से भारत को फंड भेजा था। सूत्र के मुताबिक भारत के बैंकिंग चैनल पाकिस्तान द्वारा हथियारों के फंडिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने के हाई रिस्क में हैं। आरबीआई ने बैंकों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग, हथियारों और आतंकवाद के फंडिंग को रोकने के लिए सामान्य दिशानिर्देश बनाए हैं लेकिन पाकिस्तान पर ध्यान आकर्षित करने वाला निर्देश दुर्लभ है। हालांकि, रॉयटर्स की ओर से इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक से पूछा गया लेकिन जवाब नहीं मिला।

आरबीआई ने दिए उदाहरण बैंकों और एनबीएफसी को आरबीआई के लेटर में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। इसके जरिए बताया गया है कि कैसे पाकिस्तान ने वैश्विक प्रतिबंधों और नियमों का उल्लंघन किया। इसमें कहा गया है कि वैश्विक मनीलॉन्ड्रिंग निरोधक निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जून 2025 की रिपोर्ट में पाकिस्तान की सरकारी स्वामित्व वाली संस्था नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर मिसाइल डेवलपमेंट के लिए वस्तुओं का आयात करके प्रतिबंधों से बचने का आरोप लगाया गया है। इस बीच, पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन जफर मसूद ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान के मनीलॉन्ड्रिंग विरोधी कानून और आतंकवाद के फंडिंग का मुकाबला बहुत सख्त, मजबूत है।