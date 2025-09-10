rbi approves yes bank board changes emkay global has sell call on share check detail ब्रोकरेज ने दी यस बैंक शेयर को बेचने की सलाह, ₹17 तक आ सकता भाव, ये है नया अपडेट, Business Hindi News - Hindustan
ब्रोकरेज ने दी यस बैंक शेयर को बेचने की सलाह, ₹17 तक आ सकता भाव, ये है नया अपडेट

यस बैंक को केंद्रीय रिजर्व बैंक से एक अच्छी खबर मिली है। इस बीच, ब्रोकरेज एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों ने हाई वैल्यूएशन का हवाला देते हुए इस शेयर पर अपनी 'बेचने' की रेटिंग बरकरार रखी है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 10 Sep 2025 05:36 PM
ब्रोकरेज ने दी यस बैंक शेयर को बेचने की सलाह, ₹17 तक आ सकता भाव, ये है नया अपडेट

Yes Bank share: यस बैंक को एक अच्छी खबर मिली है। आरबीआई ने बोर्ड में नामित निदेशकों की नियुक्ति के संबंध में यस बैंक के गठन और कामकाज से जुड़े नियमों में प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी है। यह खबर ऐसे समय में आई है जब ब्रोकरेज एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज के विश्लेषकों ने हाई वैल्यूएशन का हवाला देते हुए इस शेयर पर अपनी 'बेचने' की रेटिंग बरकरार रखी है। बता दें कि अभी यस बैंक के शेयर की कीमत 20.78 रुपये है। एक दिन पहले के मुकाबले बुधवार को बैंक का शेयर 2.11% बढ़कर बंद हुआ।

क्या है ब्रोकरेज का टारगेट प्राइस

एमके ग्लोबल ने कहा कि एसएमबीसी के पास स्वामित्व नियंत्रण नहीं होगा लेकिन नए एमडी और सीईओ की नियुक्ति में बोर्ड पर उसकी राय होगी, जो प्रशांत कुमार की जगह लेंगे। एमके ने कहा कि एसएमबीसी के यस बैंक में प्रवेश से परिसंपत्ति के मोर्चे पर एक और बदलाव हो सकता है। फिलहाल, ब्रोकरेज ने यस बैंक पर 17 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है।

क्या कहा यस बैंक ने?

यस बैंक ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि बैंक को गठन और कामकाज से जुड़े नियमों (आर्टिकल ऑफ एसोसएिशन-एओए) में प्रस्तावित संशोधनों के लिए नौ सितंबर, 2025 के पत्र के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से मंजूरी मिल गई है। बीते मई महीने में यस बैंक ने कहा था कि एसएमबीसी ने 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की योजना बनाई है। इसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से 13.19 प्रतिशत और सात अन्य बैंकों- एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से 6.81 प्रतिशत हिस्सेदारी शामिल है।

सीसीआई ने दी थी मंजूरी

इस महीने की शुरुआत में, प्रस्तावित सौदे को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की मंजूरी मिल गई थी। पिछले महीने, आरबीआई ने भी इस सौदे को मंजूरी दे दी थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि एसएमबीसी को यस बैंक के प्रवर्तक के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। एसबीआई, की वर्तमान में बैंक में 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस सौदे के बाद उसकी हिस्सेदारी घटकर 10 प्रतिशत से थोड़ी अधिक हो जाएगी।

