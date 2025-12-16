Hindustan Hindi News
इस बैंक को लेकर आई बड़ी खबर! दिग्गज प्राइवेट बैंक के पास रहेगा स्टेक, RBI की मंजूरी

HDFC Bank ने सोमवार रात स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह अनुमति उसे अपने ग्रुप की कंपनियों की तरफ से मिली है। यह मंजूरी 14 दिसंबर 2026 तक या एक साल की अवधि के लिए मान्य रहेगी।

Dec 16, 2025 10:03 am ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
IndusInd Bank: शेयर बाजार में आज मंगलवार, 16 दिसंबर को एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक के शेयर चर्चा में हैं। वजह है कि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से इंडसइंड बैंक में कुल मिलाकर 9.5% तक हिस्सेदारी रखने की मंजूरी मिल गई है। HDFC Bank ने सोमवार रात स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि यह अनुमति उसे अपने ग्रुप की कंपनियों की तरफ से मिली है। यह मंजूरी 14 दिसंबर 2026 तक या एक साल की अवधि के लिए मान्य रहेगी।

एचडीएफसी बैंक ने क्या कहा

एचडीएफसी बैंक ने साफ किया है कि वह खुद सीधे तौर पर इंडसइंड बैंक में निवेश करने का इरादा नहीं रखता, लेकिन उसके ग्रुप की कई कंपनियां पहले से इसमें हिस्सेदारी रखती हैं। इनमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी एर्गो, एचडीएफसी पेंशन फंड और एचडीएफसी सिक्योरिटीज शामिल हैं। RBI के नए नियमों के मुताबिक, बैंक और उसके प्रमोटर ग्रुप की सभी यूनिट की संयुक्त हिस्सेदारी को “एग्रीगेट होल्डिंग” माना जाता है। चूंकि यह हिस्सेदारी 5% से ऊपर जाने की संभावना थी, इसलिए RBI से पहले ही अनुमति मांगी गई।

क्या है शेयरहोल्डिंग पैटर्न

सितंबर तिमाही के शेयरहोल्डिंग आंकड़ों पर नजर डालें तो एचडीएफसी मिडकैप फंड, जो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का हिस्सा है, इंडसइंड बैंक में 4.03% हिस्सेदारी रखता है। मौजूदा कीमत के हिसाब से इसकी वैल्यू करीब ₹2,668 करोड़ बैठती है। कुल मिलाकर म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी इंडसइंड बैंक में करीब 23% है। इसके अलावा सिंगापुर सरकार, नॉर्वे का गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, बीएनपी पारिबास और LIC जैसे बड़े निवेशक भी बैंक में हिस्सेदार हैं।

शेयरों के हाल

शेयरों की बात करें तो सोमवार को इंडसइंड बैंक का शेयर 0.65% गिरकर 845.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि साल 2025 में अब तक यह शेयर करीब 12% टूट चुका है। वहीं, दूसरी ओर एचडीएफसी का शेयर 0.6% गिरकर ₹995.70 पर ट्रेड कर रहा है। साल 2025 में अब तक इसमें करीब 12% की बढ़त देखने को मिली है। बाजार जानकारों का मानना है कि RBI की इस मंजूरी से दोनों शेयरों में आगे भी हलचल बनी रह सकती है, खासकर इंडसइंड बैंक के स्टॉक पर निवेशकों की नजर रहेगी।

