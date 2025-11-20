Hindustan Hindi News
RBI ने चेतावनी सूची में 7 नए नाम जोड़े, सेबी ने निवेशकों को किया आगाह

RBI ने चेतावनी सूची में 7 नए नाम जोड़े, सेबी ने निवेशकों को किया आगाह

संक्षेप: भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंच की अपनी चेतावनी सूची में सात नए नाम जोड़े और इनकी कुल संख्या 95 हो गई है। वहीं, सेबी ने बुधवार को निवेशकों से नॉन-रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लैटफार्म को लेकर सावधानी बरतने और लेनदेन से बचने का आग्रह किया।

Thu, 20 Nov 2025 07:15 AMDrigraj Madheshia हिन्दुस्तान टीम
भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार मंच की अपनी 'चेतावनी सूची' में सात नए नाम जोड़े और इनकी कुल संख्या 95 हो गई है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि चेतावनी सूची में उन इकाइयों के नाम शामिल हैं, जो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा में लेनदेन करने के लिए अधिकृत नहीं हैं और जो विदेशी मुद्रा लेनदेन के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) संचालित करने के लिए भी अधिकृत नहीं हैं।

सूची में शामिल किए गए नए नाम इस प्रकार हैं: स्टारनेट एफएक्स, कैपप्लेस, मिररॉक्स, फ्यूजन मार्केट्स, ट्राइव, एनएक्सजी मार्केट्स और नॉर्ड एफएक्स।

सेबी ने निवेशकों को आगाह किया

सेबी ने बुधवार को निवेशकों से नॉन-रजिस्टर्ड ऑनलाइन बॉन्ड प्लैटफार्म को लेकर सावधानी बरतने और लेनदेन से बचने का आग्रह किया। नियामक ने कहा कि इन मंचों पर नियामकीय निगरानी का अभाव है और निवेशकों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है।

सेबी ने बयान में निवेशकों से कहा कि वे लेनदेन से पहले ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदाताओं (ओबीपीपी) की पंजीकरण स्थिति का जांच कर लें और अपने हितों की रक्षा के लिए केवल सेबी-पंजीकृत इकाइयों के साथ ही लेनदेन करें। इसके अलावा, सभी बाजार सहभागियों को ओबीपीपी के रूप में कोई भी सेवा प्रदान करने से पहले लागू नियामक ढांचे का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया गया है।

यह कदम तब उठाया गया जब सेबी ने पाया कि वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) कंपनियों और शेयर ब्रोकर सहित कुछ संस्थाएं, शेयर बाजारों से अनिवार्य पंजीकरण प्राप्त किए बिना ऑनलाइन बॉन्ड मंच प्रदाताओं के रूप में सेवाएं प्रदान कर रही हैं।

