1:2 बोनस शेयर देने का ऐलान, साथ ही दो टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, 2300% चढ़ गया है भाव
सोमवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर एक बार फिर चढ़ गया और लगातार 16वें सत्र में बढ़त दर्ज की। एनएसई पर शेयर करीब 1.76% उछलकर 52 हफ्ते के नए हाई ₹181.30 पर पहुंच गया। सिर्फ 16 ट्रेडिंग सेशंस में शेयर 30% से ज्यादा भाग चुका है।
R&B Denims Share: छोटे शेयरों में इन दिनों जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है और आर एंड बी डेनिम्स (R&B Denims) का नाम सबसे आगे है। सोमवार को शुरुआती कारोबार में कंपनी का शेयर एक बार फिर चढ़ गया और लगातार 16वें सत्र में बढ़त दर्ज की। एनएसई पर शेयर करीब 1.76% उछलकर 52 हफ्ते के नए हाई ₹181.30 पर पहुंच गया। सिर्फ 16 ट्रेडिंग सेशंस में शेयर 30% से ज्यादा भाग चुका है। दोपहर 12:10 बजे के आसपास बीएसई पर भी यह करीब 1.71% की तेजी के साथ ₹181.25 पर ट्रेड करता दिखा। लगातार खरीदारी से साफ है कि निवेशकों की दिलचस्पी इस स्टॉक में बनी हुई है।
शेयरों में तेजी की वजह
शेयर में यह तेजी कंपनी के तिमाही नतीजों और बड़े कॉरपोरेट ऐलानों के बाद आई है। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹5.91 करोड़ रहा, जो पिछले साल इसी अवधि के ₹9.16 करोड़ के मुकाबले करीब 35% कम है। हालांकि, मुनाफे में गिरावट के बावजूद कंपनी की आय बढ़ी है। ऑपरेशंस से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 18.66% बढ़कर ₹113.03 करोड़ पहुंच गया, जो पिछले साल ₹95.25 करोड़ था। यानी बिक्री के मोर्चे पर कंपनी की ग्रोथ जारी है, लेकिन मुनाफे पर दबाव दिखा है।
कंपनी का ऐलान
कंपनी के बोर्ड ने 14 फरवरी को कई अहम फैसले भी लिए। सबसे पहले अधिकृत शेयर पूंजी को ₹25.50 करोड़ से बढ़ाकर ₹30 करोड़ करने की मंजूरी दी गई। साथ ही 1:2 के अनुपात में स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी मिली है। इसका मतलब है कि ₹2 फेस वैल्यू वाला एक शेयर अब ₹1 फेस वैल्यू के दो शेयरों में बंटेगा। इससे शेयर की कीमत छोटी होगी और छोटे निवेशकों की भागीदारी बढ़ सकती है। हालांकि, इसके लिए शेयरधारकों और जरूरी नियामकीय मंजूरी मिलना बाकी है। रिकॉर्ड डेट की घोषणा बाद में की जाएगी।
इसके अलावा कंपनी ने 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर जारी करने का भी फैसला किया है। यानी रिकॉर्ड डेट पर जिन निवेशकों के पास दो शेयर होंगे, उन्हें एक अतिरिक्त बोनस शेयर मिलेगा। स्टॉक स्प्लिट और बोनस इश्यू की खबर से शेयर में जोश देखने को मिला है। प्रदर्शन की बात करें तो शेयर ने एक महीने में 27%, तीन महीने में 51% और छह महीने में 93% की छलांग लगाई है। एक साल में यह 125% चढ़ा है, जबकि पांच साल में 2300% और दस साल में 8531% का धमाकेदार रिटर्न दे चुका है। ऐसे में यह स्मॉलकैप शेयर निवेशकों के रडार पर बना हुआ है।
