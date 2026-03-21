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5 साल में 973% का रिटर्न, 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा है शेयर, रिकॉर्ड डेट अप्रैल के पहले सप्ताह में

Mar 21, 2026 06:50 pm ISTTarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान
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RB Denims Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को 2 हिस्सों में बांटा जा रहा है। इसके लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान हो गया है। जोकि अप्रैल के पहले सप्ताह में है। 

5 साल में 973% का रिटर्न, 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा है शेयर, रिकॉर्ड डेट अप्रैल के पहले सप्ताह में

Stock Split News: 5 साल के बाद एक बार फिर से RB Denims Ltd के शेयरों का बंटवारा होने जा रहा है। कंपनी के शेयरों को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। जोकि अगले महीने की शुरुआत में ही है। बता दें, 10 साल में आरबी डेनिम लिमिटेड (RB Denims Ltd) के शेयरों की कीमतों में 4547.22 प्रतिशत की तेजी आई है। इस स्टॉक का भाव 100 रुपये से भी कम का है।

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किस दिन है रिकॉर्ड डेट?

स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने बताया है कि 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को दो हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 2 रुपये से घटकर 1 रुपये हो जाएगा। कंपनी ने 2 अप्रैल 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।

इससे पहले कंपनी ने 2021 में RB Denims Ltd के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी के शेयरों को 5 हिस्सों में बांटा गया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

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शेयरों का प्रदर्शन पिछले एक साल में कैसा?

शुक्रवार को बाजार के बंद होने के समय पर RB Denims Ltd के शेयर 5 प्रतिशत की गिरावट के बाद 83.65 रुपये के लेवल पर था। कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लगा था। बीते तीन महीने के दौरान कंपनी के शेयरों का भाव 28 प्रतिशत लुढ़क चुका है। वहीं, एक साल में स्टॉक का भाव 0.08 प्रतिशत ही बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 2.38 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली है। बता दें, कंपनी का 52 वीक हाई 209.30 रुपये है। वहीं, कंपनी का 52 वीक लो लेवल 78 रुपये है।

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दो साल में आरबी डेनिम्स लिमिटेड के शेयरों का भाव 52 प्रतिशत बढ़ा है। तीन साल में यह स्टॉक 385 प्रतिशत चढ़ा है। बता दें, 5 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 973 प्रतिशत बढ़ा है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

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